Groep coronasceptici dringt Sloveense televisiestudio binnen

De directie van de zender heeft de inval vrijdag in een persverklaring sterk veroordeeld. Met hun actie hebben de demonstranten het recht op vreedzaam protest „op grove wijze misbruikt”, zo is te lezen. De inbraak is „niet alleen een aanval op onze organisatie, maar ook op vrije en onafhankelijke journalistiek, een van de fundamentele uitgangspunten van een democratie”. Ook de Sloveense Vereniging van Journalisten (DNS) reageert woedend en schrijft dat deze inval „slechts het topje van de ijsberg is” op het gebied van vijandigheid jegens de media. Een groep van zo’n twintig coronasceptici drong vrijdag de studio van RTV Slovenije binnen. Foto Barbara Vidmajer/Facebook

De demonstranten maken deel uit van een groep die al vier maanden voor de deur actievoert en medewerkers en journalisten lastigvalt. Ze eisen dat RTV Slovenije „de waarheid” vertelt over Covid-19, dat volgens de groep een verzinsel is.

Formule 1-coureur Räikkönen mist Grand Prix door positieve coronatest

De Finse Formule 1-coureur Kimi Räikkönen is positief getest op het coronavirus en kan daarom dit weekend niet deelnemen aan de Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Dat heeft zijn team Alfa Romeo zaterdag bekendgemaakt via Twitter. Räikkönen, die woensdag al aankondigde na dit seizoen te stoppen, heeft geen symptomen van Covid-19 en voelt zich goed. Hij zit in quarantaine in zijn hotel.

Räikkönen, wereldkampioen in 2007 bij Ferrari, wordt vervangen door enkelvoudig Grand Prix-winnaar Robert Kubica. De Pool Kubica reed bij de Grand Prix van Abu Dhabi in 2019 zijn laatste race als Williams-coureur. De afgelopen twee jaar was hij reserverijder bij Alfa Romeo.

Dit weekend is de eerste Nederlandse Grand Prix in 36 jaar. De straten van Zandvoort vulden zich vrijdag al met vele duizenden Formule 1-fans die op weg naar het circuit waren.

Lees ook: Voormalig F1-kampioen en feestbeest Räikkönen kondigt afscheid aan