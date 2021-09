Mentale gezondheid eerste helft 2021 op laagste punt ooit

Toename besmettingen in Australië, regering laat ‘zero Covid’-beleid los In de Australische deelstaat New South Wales loopt het aantal coronabesmettingen nog steeds op. Vandaag is een recordaantal van 1431 coronabesmettingen geregistreerd. Het is voor de regering duidelijk dat het ‘zero Covid’-beleid niet meer werkt. De premier van deelstaat New South Wales, Gladys Berejiklian, zegt dat eliminatie van het virus niet meer mogelijk is. „We moeten onze aandacht niet meer richten op het aantal besmettingen, maar op het aantal vaccinaties en ziekenhuisopnamen”, zei ze. Ze verwacht dat het aantal besmettingen de komende twee weken nog verder op zal open. De vaccinatiecampagne in Australië kreeg vandaag een boost, het land krijgt vier miljoen doses van het Pfizer-vaccin van het Verenigd Koninkrijk. Premier Scott Morrison reageerde verheugd. „Dit betekent dat we sneller weer open kunnen”, zegt hij. Australië is van plan om grenzen te openen en uit de lockdowns te komen als 70 tot 80 procent van de bevolking gevaccineerd is. Op dit moment heeft 36 procent van de bevolking van 16 jaar of ouder twee prikken gehad.

Lockdown Nieuw-Zeeland succesvol, aantal besmettingen omlaag Het aantal coronabesmettingen in Nieuw-Zeeland neemt sterk af. Vandaag meldde het land 28 nieuwe gevallen, tegenover 49 gevallen op gisteren en 75 op woensdag. Caroline McElnay van het ministerie van Volksgezondheid stelde dat Nieuw-Zeeland succesvol is in het doorbreken van de keten van besmettingen. Voorlopig betekent dit nog niet het einde van de lockdown, volgens McElnay kan het nog een tijd duren voordat de uitbraak is bedwongen. Nieuw-Zeeland was lang coronavrij, maar afgelopen maand dook de Deltavariant van het virus op. Het land ging bij de eerste besmetting meteen in een harde lockdown. In de weken erna liep het aantal besmettingen op, maar het tij lijkt nu gekeerd. Kiwi’s steunen het strenge beleid van premier Jacinda Ardern, hoewel er wel kritiek is op de trage vaccinatiecampagne. Van de 5,1 miljoen inwoners is nu ruim een kwart ingeënt.

Mentale gezondheid eerste helft 2021 op laagste punt ooit In de eerste zes maanden van 2021 was 15 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder psychisch ongezond. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit percentage is niet zo hoog geweest sinds het CBS in 2001 begon met het monitoren van mentale gezondheid. Mensen vallen in de categorie psychisch ongezond als ze een bepaalde hoogte scoren op gevoelens van depressie en nervositeit. Met de mentale gezondheid van jongvolwassenen, mensen van 18 tot 25 jaar, was het het slechtst gesteld. In de eerste helft van 2021 bleek een kwart van hen psychisch ongezond te zijn, dat is ongeveer 10 procentpunt hoger dan gemiddeld over 2020. Deze leeftijdsgroep stelde vaker dan andere leeftijdsgroepen onrustig, somber en niet gelukkig te zijn. Het statistiekbureau meet mentale gezondheid het gehele jaar door met de zogeheten Gezondheidsenquête, die normaal gesproken jaarlijks wordt gepubliceerd. Omdat het CBS benieuwd was of de coronacrisis ook impact heeft op de mentale gesteldheid van de Nederlander is er sinds het uitbreken van de pandemie voor gekozen de resultaten ook per kwartaal te bekijken. Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd naar vijf aspecten: somberheid, rust en kalmte, zenuwachtigheid, in de put zitten en gelukkig zijn. In de periode augustus tot december 2020 werd aan respondenten extra vragen gesteld, onder meer of ze zich vaker of minder vaak eenzaam voelden dan voor de coronacrisis. Met de mentale gezondheid van jongvolwassenen was het het slechtst gesteld. Foto Roos Koole/ANP