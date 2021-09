Amsterdamse Studenten Corps staakt ontgroening na geweldsincidenten

Het Amsterdamse Studenten Corps (A.S.C.-A.V.S.V.) heeft de ontgroening van aspirant-leden na meerdere geweldsincidenten donderdagavond per direct gestaakt. Dat bevestigt het corps vrijdagmiddag aan NRC.

„Studenten horen verantwoordelijkheidsbesef te hebben over wat toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag is”, schrijft A.S.C.-A.V.S.V.-voorzitter Jack G. Koopman vrijdag in een persverklaring. „Blijkbaar is dat besef er niet bij iedereen.” Koopman was deze week niet bereikbaar voor telefonisch commentaar.

De Universiteit van Amsterdam ontving vrijdagmiddag, pas nadat het A.S.C.-A.V.S.V. van meerdere media vragen had ontvangen, „een officieel bericht” over de gebeurtenissen, wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De UvA-woordvoerder parafraseert het aan de telefoon: de vereniging meldt dat er „te veel” en „ernstige incidenten in de context van fysiek geweld” hebben plaatsgevonden en dat „daarom de conclusie is getrokken de dispuutkennismakingstijd” te stoppen. De woordvoerder: „We zijn ervan geschrokken en vinden dit niet acceptabel”.

De UvA gaat volgende week met het bestuur van A.S.C.-A.V.S.V. om tafel, „zodat ze zich kunnen verantwoorden”. Universiteiten en hogescholen geven beurzen aan studenten die bestuursfuncties bekleden bij studentenverenigingen of studieverenigingen, meestal van een paar honderd euro per maand. Bij incidenten, die moeten gemeld worden, kunnen universiteiten en hogescholen sancties opleggen, bijvoorbeeld door te korten op de beurs of deze te schrappen.

Met bijna drieduizend actieve leden en 37 disputen (18 vrouwendisputen en 19 herendisputen) is het Amsterdamse Studenten Corps naar eigen zeggen de grootste studentenvereniging van Nederland.

Het gaat vaker mis

Het ontgroeningsritueel van studentenverenigingen loopt vaker uit de hand, ook in Amsterdam. In 2016 belandden drie aspirant-leden in het ziekenhuis nadat ze door de gracht moesten zwemmen en tussen afval sliepen. Een student die zijn ‘das’ moest verdienen bij het Amsterdams Studenten Corps werd in 2017 een tand uit zijn mond geslagen door ouderejaars.

In het reünistenblad Nos iungit Amicitia (‘vriendschap verbindt ons’) was de toenmalige voorzitter van het Amsterdamse Studenten Corps kritisch op zijn eigen club. „Humor” is in de introductietijd vaak ver te zoeken, schreef hij in mei 2017, en het doel van ontgroening lijkt niet langer mensen steviger maken maar „zo zuur mogelijk te doen”. De voorzitter beschreef ook hoe hij grip op zijn leden verliest. Hun leven speelt zich vooral af in dispuutshuizen, en minder op de sociëteit. „We komen wel langs voor controle, maar dan staan we eerst vijf minuten voor een dichte deur. En je weet dat de gezondst ogende feut vervolgens naar voren wordt geschoven.”

