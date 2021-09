Buitenlandchef EU wil gezamenlijk platform in Kabul opzetten voor contact Taliban

De Europese Unie wil een gezamenlijke vertegenwoordiging in Kabul opzetten om contact te onderhouden met de Taliban. Dat hebben buitenlandministers van de Europese Unie vrijdag met elkaar besproken in Slovenië. Voor contact met de Taliban hebben de politici wel een aantal voorwaarden opgesteld, meldt persbureau AP.

Lokale luchtvaartmaatschappij biedt weer vluchten binnen Afghanistan aan

Luchtvaartmaatschappij Ariana Afghan Airlines heeft aangekondigd vanaf vrijdag weer binnenlandse vluchten te maken in Afghanistan. Dat meldt het bedrijf aan persbureau AFP. Het is de eerste vliegmaatschappij die weer vluchten gaat maken, sinds de Taliban drie weken geleden Kabul overnamen.

„We hebben groen licht gekregen van de Taliban en de luchtvaartautoriteiten”, zegt een woordvoerder van Ariana tegen AFP. Na de inname van Kabul kwam de binnenlandse luchtvaart vrijwel geheel stil te liggen. Het is nog niet bekend of andere maatschappijen ook weer gaan vliegen. Ariana is een vrij klein bedrijf, dat vanwege gebrekkige veiligheid op de zwarte lijst van de Europese Unie staat. Ook in de Verenigde Staten mag het niet vliegen.

De Verenigde Naties hebben donderdag bekendgemaakt dat er vanuit de Pakistaanse hoofdstad Islamabad weer vluchten met hulpgoederen en medicijnen naar Afghanistan gaan, meldt persbureau AP. De VN heeft de luchthavens van Mazar-i-Sharif in het noorden en Kandahar in het zuidoosten als bestemming gekozen. Er zijn donderdag al zeker drie vluchten geweest en de organisatie wil snel meer goederen afleveren. Aan de heropening van het vliegveld van Kabul wordt nog gewerkt.