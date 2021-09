A museum a day keeps the doctor away

Artsen in Brussel kunnen museumbezoek voorschrijven als medicijn om de geestelijke gezondheid te herstellen tijdens de Covid-pandemie. Dat zegt Delphine Houba, bestuurder bij Cultuur en Toerisme in de Belgische hoofdstad, in een vraaggesprek met het Franstalige dagblad L’Echo.

Houba zegt in de krant dat „is aangetoond dat kunst goed kan zijn voor de mentale en fysieke gezondheid”. Ze baseert zich op onderzoek in de Canadese provincie Québec, waar museumbezoeken op doktersvoorschrift al in 2018 werden ingevoerd door het Museum voor Schone Kunsten van Montréal en de orde van artsen.

Psychiatrische afdeling

In Brussel gaat het voorlopig om een proefproject van drie maanden. Daarbij werkt de psychiatrische afdeling van het Brugmann-ziekenhuis, waarvan Houba in het verleden voorzitter was, samen met vijf musea die onder haar verantwoordelijkheid vallen, waaronder het Brusselse stadsmuseum en het modemuseum.

Patiënten van de stresskliniek van het Brugmann-ziekenhuis die last hebben van de pandemie kunnen zowel een gratis individueel begeleid museumbezoek voorgeschreven krijgen als een groepsbezoek met zes tot acht patiënten.

Eind 2021 wil Houba de balans opmaken. Het staat volgens haar vast dat de pandemie geleid heeft tot meer stress, burn-out en andere psychische klachten. Ze hoopt dat andere Belgische musea zich bij het project aansluiten en ook bereid zijn patiënten met een doktersvoorschrift gratis toegang te verlenen.