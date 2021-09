Westnijlvirus aangetroffen bij drie mensen in Duitsland

In het oosten van Duitsland is bij drie mensen een besmetting met het westnijlvirus vastgesteld. Dat melden onderzoekers van het virologie-instituut van universitair medisch centrum Charité in Berlijn. Twee van de besmettingen werden in augustus aangetroffen in het bloed van bloeddonoren uit Berlijn en Brandenburg bij een standaardcontrole op dit soort virale infecties. De derde besmetting werd ook in augustus vastgesteld bij een patiënt die met een hersenvliesontsteking was opgenomen in een Berlijns ziekenhuis.

Het westnijlvirus circuleert onder wilde vogels en wordt overgebracht door steekmuggen. Af en toe raken er ook mensen met dit virus geïnfecteerd als zij geprikt worden door een besmette mug. De meeste mensen merken niets van die besmetting maar bij een op de vijf uit het zich in griepachtige verschijnselen. In zeer zeldzame gevallen kan westnijlkoorts uitmonden in hersenvliesontsteking en kunnen mensen eraan overlijden.

Overwinterend virus

Het westnijlvirus, dat oorspronkelijk stamt uit Afrika, komt in steeds noordelijker streken voor. Vorig jaar werd het voor het eerst gezien in Nederland, in de regio Utrecht. Het virus werd toen aangetroffen in vogels, muggen en bij acht mensen die het waarschijnlijk in eigen land opliepen. Eerdere gevallen van westnijlkoorts in Nederland waren allemaal besmettingen die mensen in het buitenland hadden opgelopen.

In Duitsland heeft het westnijlvirus waarschijnlijk kunnen overwinteren in de muggen, en is daarmee een endemische infectieziekte geworden. Dat concluderen de Duitse virologen omdat de virussen van de drie patiënten genetisch sterk overeenkwamen met virussen die in voorgaande jaren bij mensen en vogels in het oosten van Duitsland werden gedetecteerd.

Of het westnijlvirus ook in Nederland de winter heeft doorstaan, is nog niet duidelijk. Dit jaar is het westnijlvirus hier nog niet gezien, terwijl onderzoekers regelmatig vogels en muggen op westnijlvirus controleren. Het seizoen is echter nog niet ten einde. De eerste melding van een westnijlpatiënt kwam vorig jaar pas in oktober.