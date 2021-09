Tot vier jaar celstraf voor schietpartij Amsterdamse Vechtstraat

Twee mannen die vorige zomer in de Amsterdamse Vechtstraat op een woning schoten, zijn veroordeeld tot celtraffen van anderhalf en vier jaar. Dat hebben rechters in de rechtbank Amsterdam op donderdag bepaald. Een van de twee, een 21-jarige, werd volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld. De andere veroordeelde is 22 jaar oud. Een derde verdachte, de chauffeur van het tweetal, werd vrijgesproken.

Bij de schietpartij werd 21 keer op een woning geschoten met een kalasjnikov. Een bewoner raakte daarbij lichtgewond. Wie van de twee heeft geschoten kan „niet worden vastgesteld”, staat in de uitspraak, desondanks zijn beide mannen medeplichtig bevonden aan poging tot doodslag. Het motief van de daders is tijdens de behandeling van de zaak onduidelijk gebleven.

Op de Vechstraat, die ligt in de Amsterdamse Rivierenbuurt, vonden op 26 augstus twee schietpartijen plaats. Naast de beschieting van de woning met een kalasjnikov, werd eerder op de dag een man in de straat beschoten met een pistool. Een verband tussen de twee incidenten is niet aangetoond.

Buurtbewoners reageerden geschrokken op de schietpartijen. Een bewoonster zei tegen NRC: „Na die schietpartij van gisteren zei ik nog tegen m’n vriend: ik heb nog nooit het geluid van een vuurwapen gehoord. Nou, ’s nachts werd ik meteen op mijn wenken bediend.”

