‘Tata moet echt gaan werken op een gezonde manier’

Vanaf het terras van Restaurant Efes in Wijk aan Zee kijkt Rob van der Kroft (64) – grijze baard met platte pet – naar de hoge, groene duinen in de verte. „Af en toe komt er een pluimpie bovenuit”, zegt hij.

Dat ‘pluimpie’ komt uit de pijpen van staalfabriek Tata Steel. Ze staan nog steeds fier overeind, ondanks dat Tata al een aantal jaren publiek en politiek steeds meer onder vuur ligt, vanwege de uitstoot van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Donderdag kwam het RIVM opnieuw met een kritisch rapport over de Nederlandse staalfabrikant. Dat gaat niet – zoals eerder – over fijnstof, maar over zichtbare stof die neerslaat in de omgeving van de fabriek. Hierin zijn twee stoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) en lood, in dermate hoge concentraties gevonden dat die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Zichtbare stof is moeilijk in te ademen, maar wel gevaarlijk voor bijvoorbeeld spelende kinderen, die het via speeltoestellen op hun handen kunnen krijgen.

„Zwaar overdreven”, zegt Van der Kroft. „Als je in Amsterdam met je vingers over een raamkozijn gaat, zijn die ook zwart.” Hij neemt een slok van zijn bier. Voor hij met pensioen ging, was Van der Kroft procesoperator bij Tata Steel. „Kijk, Tata is zo’n belangrijke werkgever in de regio IJmond. Tuurlijk is het hier niet zo schoon als ergens in de weilanden in Friesland, maar als je naast een vliegveld gaat wonen, moet je ook niet zeuren over overvliegende vliegtuigen.”

‘Zonder werk geen leven’

Mark Linschmann (50) zit aan de tafel naast Van der Kroft. Hij rookt een sigaret. Naast hem staat een pul bier. Hij werkt als kabeltechnicus bij Tata. „Natuurlijk maak ik me weleens zorgen om mijn gezondheid”, zegt hij, „maar zonder werk kun je niet leven. Bovendien heb ik een heel ongezonde levensstijl.”

Linschmann wijst naar zijn sigaret. „Ik rook als een krankzinnige, dus als ik iets krijg, is dat voor 85 procent mijn eigen schuld.”

Stichting FrisseWind.nu was drijvende kracht achter 1.200 aangiftes tegen Tata

Het is lang zoeken naar een bewoner van Wijk aan Zee die het RIVM-rapport wél verontrustend vindt. „Ik maak me zeker zorgen”, zegt Sandra Cordemeijer (63), wijkverpleegkundige van beroep. „Maar ik vind het vooral heel vervelend voor ouders van kleine kinderen.”

Cordemeijer sluit altijd de ramen van haar huis als de wind ‘verkeerd’ staat. Dat wil zeggen: als de wind de uitstoot van de fabriek richting haar huis blaast. En haar kinderen adviseerde ze vroeger al om niet in Wijk aan Zee te blijven wonen. Die wonen hier nu ook niet meer. Waarom woont ze er zelf dan nog wel? „Over mijn eigen gezondheid maak ik me blijkbaar toch iets minder zorgen. Gek hè?”

Jeroen Olthof, gedeputeerde Noord-Holland, PvdA Kan staalindustrie in de IJmond nog bestaan? Wat mij betreft alleen nog als de nadelige effecten op de gezondheid en de leefomgeving zo snel mogelijk en zoveel mogelijk verminderen.

Zo denkt niet iedereen erover in Wijk aan Zee. „Als je in Amsterdam over de kozijnen veegt, zijn die ook zwart van de vervuiling”, zegt Henk Schavemaker (71), die het gras in de voortuin van zijn vooroorlogse huis aan het maaien is.

Zijn kinderen wonen niet meer in Wijk aan Zee, maar dat is niet vanwege de fabriek. „Eens in de zoveel tijd vraag ik Tata om de buitenmuren van m’n huis vrij te maken van stof. Dat doen ze gratis, dus wat heb ik te klagen? Bovendien: we eten er ook van, hè. Veel mensen hier werken er. Ik heb er zelf nooit gewerkt, maar mijn vader en zwager wel.”

Demissionair staatssecretaris Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat, D66) Dit is zeer zorgelijk en moet echt anders. Dit rapport laat de noodzaak zien om scherper aan de wind te varen als het gaat om wat Tata Steel mag uitstoten.

Wie het RIVM-rapport wel bijzonder veel zorgen baart, zijn Olivier Slabbers (41) en Sanne Walvisch (43). Zo’n zeven jaar geleden verhuisden zij met hun twee kinderen, die nu elf en acht jaar zijn, van Haarlem naar Wijk aan Zee. Ze wilden graag weg uit de stad en vonden hier een mooi en betaalbaar huis.

Destijds leek het wel mee te vallen met de impact van de staalfabriek op de leefomgeving. „Maar met de kennis van nu waren we hier nooit gaan wonen”, zegt Walvisch aan de eettafel van hun huis.

Tranen in de ogen

„Ik las het rapport vanochtend en ik was er echt door geraakt”, zegt Slabbers. „Buiten zag ik die pijpen met de rookpluimen en ik dacht: verdorie.” Hij heeft tranen in zijn ogen.

Tata Steel Nederland We begrijpen dat de inwoners van Wijk aan Zee zich zorgen maken over hun gezondheid en die van hun kinderen en delen deze zorg. De urgentie voor verbetering is alleen maar groter geworden.

Ook Walvisch wordt emotioneel. „En het is niet zo dat de risico’s verwaarloosbaar zijn, want het RIVM noemt de blootstelling van spelende kinderen aan de huidige concentraties schadelijke stoffen ‘ongewenst’.”

Een halfjaar geleden stelden Slabbers en Walvisch zichzelf voor de keuze: vluchten, en dus verhuizen uit de IJmond-regio, of vechten. Ze kozen voor het laatste. Zo is Walvisch nu secretaris van de stichting FrisseWind.nu. Deze stichting was de drijvende kracht achter zo’n 1.200 aangiftes tegen Tata Steel, namens omwonenden en een aantal stichtingen. Doel: het Openbaar Ministerie (OM) ervan overtuigen een strafzaak te starten tegen Tata Steel, vanwege het moedwillig schaden van de gezondheid van mens en dier.

„Het is niet zo dat ik de fabriek weg wil hebben”, zegt Walvisch. „We moeten staal blijven maken, want dat hebben we nodig, maar het moet op een gezonde manier.”