Restanten orkaan Ida spoelen over New York

Ondergelopen straten, overstroomde metrostations en onderbroken tenniswedstrijden tijdens de US Open. In de Amerikaanse stad New York zijn de gevolgen van het noodweer in de nasleep van de tropische storm Ida groot. Een deel van het openbaar vervoer is stilgelegd, duizenden huishoudens zitten zonder stroom en burgemeester Bill de Blasio raadt inwoners aan vooral binnen te blijven. In de staten New York en New Jersey zijn zeker zeven mensen omgekomen door het noodweer.