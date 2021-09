Rechter keurt miljardenschikking Purdue Pharma en gedupeerden goed

Een federale faillissementsrechter in de Verenigde Staten heeft een miljardenschikking tussen farmaceut Purdue Pharma en drieduizend benadeelde partijen goedgekeurd, zo melden verschillende Amerikaanse media donderdag. Purdue Pharma heeft de zwaar verslavende pijnstiller OxyContin gefabriceerd en is medeverantwoordelijk voor de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Naar schatting zijn door verslaving aan het middel 500.000 Amerikanen om het leven gekomen. Het bedrijf moet in totaal 4,5 miljard dollar (3,8 miljard euro) aan schadevergoedingen betalen.

Een van de schikkingsafspraken is dat Purdue Pharma failliet wordt verklaard, wat in 2019 al gebeurde. Met de overgebleven bedrijfsmiddelen moet een nieuw bedrijf worden opgericht. De eventuele bedrijfswinsten gaan vervolgens naar overheidsplannen om verslavingen tegen te gaan, zo is afgesproken.

Sinds 2019 zijn veel civiele procedures aangespannen tegen de miljardairsfamilie Sackler, eigenaren van Purdue Pharma. Zij mogen zich niet bemoeien met het nieuw op te richten bedrijf. Rechter Robert Drain typeerde het slotstuk van de al jaren slepende zaak als een „bitter einde”. De Sackler-familie betaalt de miljarden uit eigen vermogen, in ruil daarvoor zullen geen civiele zaken meer tegen hen komen. Wel riskeren ze nog steeds strafrechtelijke vervolging.

De medicijnfabrikant is de afgelopen jaren aangeklaagd door ziekenhuizen, staten en steden. De werking van OxyContin is sterker dan die van morfine. Purdue voerde marketingcampagnes om de pillen in hoge dosering voor te schrijven. Gebruikers kunnen verslaafd raken aan de werkzame stof oxycodon. De farmaceut heeft artsen en gebruikers jarenlang misleid, waardoor de veiligheidsrisico’s niet aan het licht kwamen.