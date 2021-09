PostNL krijgt boete wegens illegale bezorging

PostNL heeft recent een boete van 288.000 euro gekregen vanwege het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen. Het postbedrijf heeft in 2019 via in totaal vier onderaannemers pakketten laten bezorgen door 36 buitenlandse chauffeurs, zonder daarvoor de benodigde werkvergunningen te hebben. De boete daarvoor per werknemer bedraagt 8.000 euro. Dat heeft de Inspectie SZW bekend gemaakt.

In totaal legde de inspectie 828.000 euro aan boetes op. Naast PostNL kreeg ook het bedrijf dat PostNL inhuurde - en dat het personeel daadwerkelijk aan het werk zette - een boete van 288.000 euro.

De drie bedrijven die de werknemers hebben uitgeleend krijgen respectievelijk boetes van 68.000, 128.000 en 56.000 euro. Een van de onderaannemers kreeg ook nog een boete van 37.000 euro voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De overtredingen vonden plaats in 2019. Toch zijn er pas onlangs boetes opgelegd door de Inspectie, omdat eerst een boeterapport moest worden opgemaakt en juridische experts zich daarover moesten buigen.

De Nederlandse pakketbezorgingsmarkt is voor 95 procent in handen van de vier grootste bedrijven PostNL, DHL, DPD en UPS.

Voor het illegaal te werk stellen van vreemdelingen bestaat in Nederland een zogenoemde ketenbepaling. Dat betekent dat niet alleen het bedrijf dat deze werknemers in dienst heeft wordt beboet, maar ook de bedrijven die een directe relatie hebben met deze bedrijven. In het geval van de pakketbezorging is dat dus niet alleen de zogenoemde contractor, die deze mensen in dienst heeft, maar ook de eventuele subcontractors en de pakketorganisatie die feitelijk de opdracht heeft gegeven.

PostNL zegt in een verklaring tegen het persbureau ANP dat de transportonderneming waar het om gaat niet meer werkt voor het post- en pakketbedrijf. Om herhaling te voorkomen zijn in overleg met de Inspectie SZW ook de controleprotocollen doorgelicht en aangescherpt. De beboete bedrijven kunnen nog bezwaar aantekenen bij het ministerie van SZW. Ook kunnen ze nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.