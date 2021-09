‘Ik hou van auto’s, mooie vrouwen én hoge hakken’

Ingenieur Mark Bryan (62) is een getrouwde heteroman met drie kinderen en vier kleinkinderen die van mooie vrouwen en snelle auto’s houdt. Waar hij óók blij van wordt: kokerrokken en stilettohakken. Met zijn kledingstijl en bijbehorende boodschap, dat kleding geen gender kent, werd Bryan het afgelopen jaar een internetsensatie. Op Instagram heeft hij ruim 570.000 volgers, hij stond in internationale edities van Vogue en werkt samen met luxemerken als Louboutin en Jimmy Choo.

„Als je mij vijf jaar geleden had verteld dat ik beroemd zou worden, had ik je voor gek verklaard”, zegt Bryan met een diepe, kalme stem via Zoom vanuit zijn zolder in het Zuid-Duitse Crailsheim, niet ver van Stuttgart en het Zwarte Woud. Hij heeft een kaalgeschoren hoofd en draagt een mouwloze zwarte polo, waaruit gespierde armen steken. Verder heeft hij vandaag een rok met camouflageprint aan, vertelt hij, en eenvoudige zwarte pumps. Hij heeft schoenmaat 41, waardoor hij terecht kan bij de reguliere vrouwenmaten.

Het was een vriendinnetje tijdens zijn studietijd, veertig jaar geleden, dat de in Texas opgegroeide Bryan kennis liet maken met hoge hakken. Zij was even lang – 1.80 meter – maar torende altijd boven hem uit, omdat ze hakken droeg. Zij spoorde hem aan om ze eens uit te proberen, als ze thuis dansten op seventiesmuziek van Lionel Richie en de Commodores. Zijn vriendin gaf hem complimenten over zijn benen en een liefde was geboren – hij kon er vanaf het begin goed op lopen. „Veel mensen vinden vrouwen op hakken er sexy uitzien, zegt hij. „Maar wat mij erin aantrekt, is dat de drager er zelfverzekerd uitziet. Het geeft mij een gevoel van kracht.”

‘Ik voel me comfortabel bij de gebalanceerde stijl die ik nu heb: half mannelijk, half vrouwelijk’

Toch kocht hij pas vijf jaar geleden, tijdens het winkelen met zijn vrouw, zijn eerste paar: kobaltblauwe pumps met stilettohak. En waarom zou ik die alleen thuis aandoen, bedacht hij zich. Hij begon hakken naar zijn werk te dragen – eerst lage, toen steeds wat hogere. „Ik ben binnengestapt bij personeelszaken [Bryan is robotisch ingenieur bij een verpakkingsbedrijf] om het te melden. Ze zeiden dat ze het niet aanraadden, maar ook geen nee konden zeggen, omdat dat discriminatie zou zijn.” Hij vermoedt dat hij door zijn hoge positie in het bedrijf verder geen last ondervond.

Droeg hij in eerste instantie de hakken nog onder een broek, algauw volgden de kokerrokken, die hij zonder gêne paste in een vrouwenkledingzaak in een naburig winkelcentrum. In plaats van altijd maar die saaie bruine en grijze pakken met bruine en zwarte schoenen, is het aantal outfit-opties voor hem nu verveelvoudigd. „Ik kan felrode pumps dragen met een rok in alle kleuren, stoffen of patronen.” Soms draagt hij er een panty onder, om zijn benen te beschermen tegen de koude Duitse winter.

Inmiddels begon Bryan deze stijl ook te dragen tijdens zakenreizen, waarbij hij van tevoren communiceerde dat zijn manier van kleden afweek van de norm. Als inspiratie voor zijn garderobe noemt hij Meghan Markle in de juristensoap Suits, die er in een zakelijke omgeving met een blouse, rok en hakken toch modieus uit wist te zien.

Mark Bryan fotografeert zichzelf elke dag op het treinstation als hij naar zijn werk gaat. Op Instagram heeft hij inmiddels ruim 570.000 volgers.

Foto Mark Bryan

Mannelijk én vrouwelijk

In februari 2020 maakte Bryan profielen aan op Instagram en Pinterest, waar hij zo en nu en dan een foto plaatste van zijn outfit, onderweg naar zijn werk, poserend op een treinstation voor zijn camera met zelfontspanner en statief. „Voor mij was het een manier om mijn kleding te documenteren en te voorkomen dat ik te vaak dezelfde combinaties zou dragen.” Kleinere blogs pikten zijn Pinterest op, wat leidde tot steeds meer volgers op Instagram. Na een publicatie op de website Bored Panda, afgelopen november, ging zijn account viraal. Modeontwerper Marc Jacobs reageerde met hartjes, zangeres Rihanna volgt hem nu.

Sinds zijn doorbraak is Bryans formule dezelfde gebleven: een geposeerde foto onderweg naar of van zijn werk, met boven zijn middel een klassiek mannelijke, zakelijke stijl, en daaronder een traditioneel vrouwelijke. Bryans boodschap: kleding heeft geen gender of seksuele oriëntatie. Als voorbeeld noemt hij de broek: dat was vroeger ook een ‘mannelijk’ kledingstuk maar is inmiddels uniseks – waarom kan dat niet met rokken en hakken? „Draag wat je wilt dragen en laat je niet tegenhouden door angst. Wat je draagt verandert niet wie je bent. Ik ben nog steeds dezelfde heteroseksuele echtgenoot, vader, ingenieur en coach van het lokale American-footballteam.”

Zijn kinderen en kleinkinderen steunen Bryan. Zijn vrouw, een Duitse makelaar voor wie hij de Verenigde Staten verliet en met wie hij twaalf jaar samen is, is minder blij. Zij maakt zich zorgen over hun privacy en over het feit dat hij op straat kan worden lastiggevallen. Naast alle leuke reacties – vrouwen vinden dat hij goed loopt of willen weten waar hij zijn rok heeft gekocht, van mannen hoort hij vaak dat hij lef heeft – zijn er ook haatcomments.

Een broek was mannelijk maar is inmiddels uniseks – waarom kan dat niet met rokken?

Op een afkeurende blik of opmerking na is Bryan echter nooit echt lastiggevallen. „Ik denk dat dat komt doordat ik eruitzie alsof ik mezelf kan verdedigen: ik ben lang en atletisch gebouwd. Maar nog belangrijker is dat ik zelfvertrouwen uitstraal. Mensen zijn als roofdieren, ze jagen op andermans zwaktes. Als je angst toont, geef je ze een kans je aan te vallen. Ik loop zelfverzekerd over straat of op het vliegveld.”

Bryan past in een recente trend van heteroseksuele mannen die vrouwenkleding dragen en daar van pers en publiek veel lof voor krijgen. Mannen als rapper Kid Cudi (die op tv in een jurk verscheen), zanger Harry Styles (nagellak en parelkettingen) of Damiano David, zanger van Songfestival-winnaar Måneskin (make-up en soms vrouwelijke kleding).

De lof die deze mannen ten deel valt, staat in schril contrast tot de reacties die veel dragqueens, femme [vrouwelijke] homomannen of trans personen krijgen als zij zich vrouwelijk kleden – zij worden op straat vaak lastiggevallen of zelfs bedreigd. Binnen deze gemarginaliseerde gemeenschappen wordt er minder enthousiast gereageerd op de populariteit van cismannen in vrouwenkleren. „Waar was het applaus voor queer en trans personen die al eeuwenlang buiten de standaard modepaden stappen”, schrijft een journalist in WMagazine. Model and activist Munroe Bergdorf schreef op Instagram: „Hoe fantastisch het ook is om te zien dat cis mannen vrouwelijkheid omarmen door middel van mode… laten we onthouden dat ze lang niet zoveel haat of fysiek gevaar ervaren als queer mensen die precies hetzelfde doen.”

„Ik hoor dit wel vaker”, zegt Bryan: „Homo’s worden hiervoor met de dood bedreigd en jij komt ermee weg. Maar ik denk niet dat je in elkaar wordt geslagen om je kleding, maar om je seksuele oriëntatie – die vijandigheid zit diep.”

Foto Mark Bryan Foto Mark Bryan

Veertig paar hakken

Zijn open blik en aandacht voor kleding kreeg Bryan mee van huis uit, vertelt hij. Hij groeide op in een christelijk gezin, vader was monteur en moeder boekhouder. Zijn ouders leerden hem met accepterende blik naar de wereld te kijken, hij speelde met kinderen van alle religies en huidskleuren. Hij was geen ‘mister fashion’, zegt hij zelf – op de middelbare school droeg hij jeans en cowboylaarzen – wel vond hij het belangrijk om altijd goed verzorgd voor de dag te komen, met gestreken overhemden en bij zijn outfits matchende sokken. Welke kleuren goed bij elkaar passen, leerde hij van z’n moeder.

Inmiddels heeft Bryan zo’n veertig paar hakken in de kast staan, een selectie van de vele gratis schoenen die hij krijgt thuisgestuurd nu hij een internetberoemdheid is. Hij is ‘ambassadeur’ voor Louboutin en Jimmy Choo en stond ook model voor het Nederlandse label Ninamounah. „Toen ik begon, had ik zelf nooit schoenen van 800 euro gekocht. Maar ik moet zeggen dat duurdere schoenen vaak wel lekkerder zitten. Ik ben kieskeurig over welke merken ik op mijn social media promoot, de kwaliteit moet goed zijn.”

Zijn hoogste stiletto’s zijn twaalf centimeter. „Al kan ik daar niet een hele dag op lopen. Op tien centimeter lukt dat wel.” In zijn kast hangen inmiddels honderden rokjes – qua merk heeft hij geen voorkeur – die hij vaak laat innemen zodat ze beter passen om zijn smallere mannenheupen. „Als ze te kort zijn krijg ik weleens een opmerking van mijn vrouw, dat het meer ‘sekswerker’ dan ‘kantoor’ uitstraalt.”

Zelfverzekerd

Los van de duurdere schoenen is Bryans stijl sinds zijn bekendheid weinig veranderd. „Ik draag geen jurken, die passen mij niet. Mijn schouders zijn te breed, ik heb geen borsten – en ook met kleine borsten staat een jurk gewoon beter op de vorm van een vrouwenlichaam. Ik voel me comfortabel bij de gebalanceerde stijl die ik nu heb: half mannelijk, half vrouwelijk.”

Denkt Bryan erover om fulltime model en influencer te worden, nu hij zoveel volgers heeft? „Waarschijnlijk ga ik over een paar jaar met pensioen. Het is fijn om wat te verdienen met betaalde berichten op mijn accounts, maar zóveel is het nou ook weer niet. Ik denk dus niet dat ik mijn baan zal opzeggen. Wel is het leuk om dit nog mee te maken, als een soort tweede carrière.”

Het is vooral het mentale aspect dat zijn leven heeft veranderd, zegt hij . „Ik ben altijd al een zelfverzekerd persoon geweest. Maar het dagelijks dragen van pumps en rokjes heeft mij nóg meer zelfvertrouwen gegeven. Van hoe ik beslissingen maak op werk tot hoe ik mijn footballteam coach: dat gevoel is doorgesijpeld naar alle aspecten van mijn leven.”

