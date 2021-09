Inspectie legt PostNL boete van 288.000 euro op

PostNL krijgt een boete van 288.000 euro omdat er vreemdelingen zonder vergunning werkten. Omdat zij niet over een Europese nationaliteit beschikten, moet de werkgever voor hun een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Dat heeft het bedrijf niet gedaan en daarom is per werknemer een boete van 8.000 euro opgelegd. Dat blijkt donderdag uit informatie van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De illegale praktijken deden zich voor in 2019. Toch zijn onlangs pas boetes opgelegd door de Inspectie, omdat eerst een boeterapport moest worden opgemaakt en juridische experts zich daarover moesten buigen. De Nederlandse pakketbezorgingsmarkt is voor 95 procent in handen van de vier grootste bedrijven PostNL, DHL, DPD en UPS.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) constateerde onlangs al dat het aantal verstuurde pakketten in 2020 met 35 procent toenam, onder meer door de coronapandemie. De pakketbedrijven staan volgens de Inspectie onder grote druk en daarom maken ze veelvuldig gebruik van (onder)aannemers en opdrachtnemers om de pakketten te bezorgen. Door de hoge druk schuilt in de werkwijze risico’s op „lang werken, onderbetaling en illegaal tewerkstellen”, schrijft de Inspectie. Bij een groot onderzoek in 2019 is hierop gecontroleerd. Daarbij kwam aan het licht dat een van de bedrijven illegale werknemers in dienst had.