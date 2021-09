India stuurt extra troepen naar Kasjmir na dood separatistenleider

India heeft extra militairen ingezet in de stad Srinagar in de regio Kasjmir na de begrafenis van seperatistenleider Syed Ali Shah Geelani. Ook zou het internet platgelegd zijn. Dat melden internationale media donderdag. De 91-jarige Geelani stierf woensdag. Hij leefde al bijna elf jaar onder huisarrest en was sinds lange tijd ziek. Hij werd donderdag in alle vroegte begraven.

De Indiase autoriteiten vrezen dat aanhangers van Geelani zijn dood aangrijpen om demonstraties te houden en zijn bezorgd dat het geweld in de regio hierdoor weer oplaait. De wegen naar Geelani’s huis zijn daarom afgezet met prikkeldraad en barricades. In de buurt geldt ook een avondklok.

De regio Kasjmir is al jarenlang strijdpunt tussen India en buurland Pakistan. Beide landen claimen de regio volledig, maar regeren slechts delen. Militanten vechten sinds de jaren negentig voor onafhankelijkheid. Indien onafhankelijkheid bereikt zou worden dan was Geelani persoonlijk voor aansluiting bij Pakistan. Geelani was fel tegen elke vorm van dialoog met India over de kwestie, een standpunt waardoor hij regelmatig in conflict kwam met jongere separatisten. Hij was voorstander van een volksraadpleging over de vraag of Kasjmir onder Indiase heerschappij moet blijven, voordat er gesprekken met India gehouden worden.

In Pakistan is een dag van nationale rouw uitgeroepen wegens het overlijden van Geelani. Premier Imran Khan laat op Twitter weten „diep bedroefd” te zijn na de dood van de „vrijheidsstrijder”. In 2020 werd Geelani in Pakistan geëerd met de Nishan-e-Pakistan, de hoogste burgerlijke onderscheiding van het land.

