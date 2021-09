Ierse toezichthouder legt WhatsApp boete op van 225 miljoen euro

De Ierse privacytoezichthouder DPC heeft WhatsApp donderdag een boete opgelegd van 225 miljoen euro wegens een „ernstige overtreding” van de Europese privacywet AVG. Het dochterbedrijf van Facebook informeert gebruikers onvoldoende over welke persoonlijke gegevens worden verzameld en gedeeld met andere Facebook-bedrijven. Het gaat onder meer om telefoonnummers van niet-gebruikers, die door WhatsApp worden verzameld via toegang tot de adresboeken van WhatsApp-gebruikers. Dat staat in een bindend besluit van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB), een onafhankelijk Europees orgaan dat toeziet op naleving van de AVG.

DPC mag namens de Europese Unie boetes uitdelen aan WhatsApp omdat het Europese hoofdkantoor van moederbedrijf Facebook in de Ierse hoofdstad Dublin staat. DPC-voorzitter Helen Dixon wilde WhatsApp in eerste instantie een boete tussen de 30 miljoen euro en 50 miljoen euro opleggen. Acht andere Europese privacytoezichthouders gingen daar niet mee akkoord, wat leidde tot een geschil bij de EDPB. Vorige maand gaf het bestuur Dixon opdracht om de boete te verhogen, schrijft de Ierse krant The Irish Times. Naast de boete wordt WhatsApp bevolen om zich bij gegevensverwerking voortaan te houden aan de databeschermingswet door het nemen van een reeks corrigerende maatregelen.

WhatsApp is het oneens met de boete die het opgelegd krijgt en stelt in een reactie aan de Ierse krant dat het sinds 2018 transparant is over wat er gebeurt met gegevens van gebruikers. Het bedrijf noemt de hoogte van de boete „volkomen disproportioneel” en zegt bezwaar te zullen maken.

Volgens de bekende Oostenrijkse privacyvoorvechter Max Schrems komt de boete van 225 miljoen euro neer op „slechts 0,08 procent” van de omzet van de Facebook-groep. „De AVG voorziet boetes tot 4 procent van de omzet. Dit toont aan hoe de DPC nog steeds zeer slecht functioneert”, aldus Schrems, die meerdere rechtszaken voerde tegen Facebook en ook een aantal lopende zaken heeft bij de Ierse privacytoezichthouder. Volgens de Oostenrijker zal een beroep van WhatsApp betekenen dat het nog jaren zal duren voordat de boete daadwerkelijk wordt betaald.