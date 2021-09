Hamer: zorgelijk dat er geen meerderheidscoalitie mogelijk is

Informateur Mariëtte Hamer noemt het „zorgelijk” dat er geen meerderheidscoalitie mogelijk is na de formatiegesprekken die ze de afgelopen maanden heeft gevoerd. Volgens Hamer kent Nederland „een parlementaire cultuur” waarbij partijen altijd bereid zijn, al is het „soms met lange tanden”, aan onderhandelingen te beginnen.

Dat is deze formatie niet gelukt en dat komt door „een beperkt aantal winnende partijen die de kar kunnen trekken, een gefragmenteerde Tweede Kamer en de veelheid van partijen en personen die elkaar uitsluiten”, aldus de informateur. „Hoe verklaarbaar al deze redenen ook zijn, opgeteld leidt het tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten”, schrijft ze in het donderdag gepresenteerde eindverslag over de formatiegesprekken.

De afgelopen tijd probeerden de fracties van de VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie tevergeefs tot een kansrijke politieke samenwerking te komen. Hamer stelt dat ze „beperkt” hebben geformeerd op inhoudelijk gebied.

Om de impasse te doorbreken adviseert ze aan de nog aan te stellen nieuwe informateur om naar een minderheidscoalitie te kijken. Wat Hamer betreft ligt een „nader te bepalen combinatie van VVD, CDA en D66” het meest voor de hand. In het verslag staat dat de fractievoorzitters van die drie partijen bereid zijn om te onderhandelen over een minderheidscoalitie.

