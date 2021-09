Griekse componist Theodorakis (96) overleden

De Griekse componist Mikis Theodorakis is donderdag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Griekse ministerie van Cultuur bekendgemaakt. Internationaal verwierf Theodorakis vooral faam met zijn muzikale bijdrage aan de film Zorba the Greek (1964), waarop tegenwoordig wereldwijd de moderne sirtaki wordt gedanst. Zijn composities werden gespeeld door onder meer The Beatles, Shirley Bassey en Edith Piaf. Ook inspireerde Theodorakis met activistische liederen het verzet tegen de militaire dictatuur in Griekenland.

Tijdens de junta in Griekenland, die duurde van 1967 tot 1974, begon Theodorakis een verzetsbeweging. Het kolonelsregime verbood zijn muziek en arresteerde hem, om hem in 1970 na een internationale campagne vrij te laten en te verbannen uit Griekenland. Vanuit het buitenland bleef Theodorakis zich verzetten en zorgde hij met optredens voor internationale aandacht voor de situatie in zijn vaderland. Na de val van de dictatuur keerde hij terug naar Griekenland en bekleedde hij enkele malen posities in het parlement. Ook was hij tussen 1990 en 1992 minister zonder specifieke portefeuille.

Volgens cultuurminister Lina Mendoni heeft Griekenland met het overlijden van Theodorakis „een deel van haar ziel verloren”. De afgelopen jaren kampte Theodorakis met hartklachten en werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Over de oorzaak van zijn overlijden is niets bekendgemaakt.

