Geen herinspectie bij vleesbedrijf Offerman ondanks vondst dodelijke listeriabacterie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vleeswarenfabrikant Offerman, waar in 2016 en 2017 meermaals de dodelijke listeriabacterie is aangetroffen, nadien zo’n twee jaar niet meer gecontroleerd. Dat bevestigt de NVWA donderdag na berichtgeving van RTL Nieuws. De toezichthouder had destijds een „andere prioriteitstelling” waardoor geen herinspectie heeft plaatsgevonden. Zeker zes mensen overleden in 2019 aan de gevolgen van de listeriabacterie na het eten van voorverpakte vleeswaren zoals ham en worsten, twee vrouwen kregen een miskraam. In totaal raakten minstens 35 mensen ziek, bleek later uit DNA-onderzoek.

Offerman bleek in oktober 2019 de bron van besmettingen met de listeriabacterie, die zowel in de vleesproducten als de later gesloten productieruimte in Aalsmeer werd aangetroffen. De NVWA droeg Offerman op om onmiddellijk maatregelen te nemen. Het bedrijf, dat destijds vleeswaren verkocht onder de eigen merken Fair Beleg, Kraak-Vers en Zonnenberg, raakte vervolgens uit het zicht van de toezichthouder. Offerman, dat inmiddels is opgegaan in het Belgische moederbedrijf Ter Beke, rekte in de tussentijd de houdbaarheidsdatum op van vleesproducten zoals paté en boterhamworst, waardoor de listeriabacterie meer kans zou hebben om „zich te vermenigvuldigen tot gevaarlijke hoeveelheden”, schrijft RTL Nieuws op basis van NVWA-documenten die het opvroeg met een Wob-verzoek.

Volgens de NVWA is 100 procent voedselveiligheid „helaas niet te garanderen” en kan ook niet worden uitgesloten dat mensen ziek worden. „De productie van levensmiddelen is over het algemeen niet steriel, en daarom is er altijd kans op een besmetting, ondanks inspanningen van bedrijven om dit te voorkomen en ondanks inzet van de toezichthouder die hier op toeziet.” De toezichthouder zegt zich te blijven inspannen om uitbraken zoals die bij Offerman te voorkomen door middel van controles en het aanspreken van bedrijven. Ook belooft de NVWA „meer aandacht in het toezicht voor schoonmaakprocedures en prioritering van herinspectie in vergelijkbare situaties.”