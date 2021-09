Het plan was om in de laatste aflevering van deze zomerserie chutney te maken. Ik kwam er alleen niet uit wat voor chutney dat dan zou moeten zijn. Er zijn zoveel lekkere chutneys denkbaar. Van abrikozen, van pruimen, van perziken, van mango, van vijgen, van tomaten, van appels, van peren – te veel om op te noemen en ook te veel om uit te kiezen. Maar toen zag ik bij de groenteboer een kistje tamarillo’s staan en huppetee, daar was de teerling geworpen.

Tamarillo’s worden ook wel boomtomaten genoemd. Ze behoren net als tomaten tot de nachtschadefamilie. De ovaalvormige vruchten hebben een gladde, geel-oranje tot donkerrode schil, die erg bitter is en onaangenaam om te eten. Het goudgele vruchtvlees daarentegen is lichtzoet en heel aromatisch. Toegegeven, er zit ook een klein bittertje in, maar dat maakt de smaak juist interessant.

Onderstaande pittige chutney van tamarillo, appel en rode ui smaakt perfect op toastjes met kaas, op allerhande sandwiches en bij koud vlees. Voor wie niet aan tamarillo’s kan komen: met gewone tomaten wordt dit recept ook erg lekker. U moet ze dan wel eerst even ontvellen.

Tamarillochutney



Voor 3 potten à 400 ml:

1 kilo tamarillo’s;

2 friszure appels, geschild, in kleine stukjes;

2 rode uien, fijngesneden;

50 g gemberwortel, fijngesneden;

2 tl chilivlokken;

3 tl korianderzaad;

2 tl komijnzaad;

1 tl mosterdpoeder;

1 tl gemalen kurkuma;

1 tl zout;

250 g rietsuiker;

250 ml natuur-, appel- of wittewijnazijn.

Verder nodig: 3 gesteriliseerde glazen potten (inhoud 400 ml) met schroefdeksel (of meerdere kleinere potjes).

Wanneer u goed rijpe tamarillo’s heeft, kunt u ze simpelweg opensnijden en het vruchtvlees met een lepel uit de schil scheppen. Wanneer ze iets minder rijp zijn en dit niet lukt, schilt u ze met een mesje.

Snijd het vruchtvlees in stukjes en doe het samen met alle overige ingrediënten in een roestvrijstalen of emaillen pan. Breng het geheel aan de kook, draai het vuur laag en laat 50 tot 60 minuten zachtjes koken.

Schenk de chutney zo heet mogelijk in de potten. Draai de deksels erop en zet de potten 10 minuten op hun kop. Draai ze weer om en laat afkoelen. De chutney is nu heel lang houdbaar.