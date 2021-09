Van wie is het gruwelijk toegetakelde lichaam?

Nooit een recensie in Le Monde. Geen kast vol literaire prijzen. Maar wel, net als kaas, wijn en andere levensbehoeften, altijd te koop in de grote Franse supermarkten. Het is het lot van Guillaume Musso (1974). Vanaf zijn debuut Skidamarink (2001), over de diefstal van de Mona Lisa, heeft deze Franse thrillerauteur een abonnement gehad op toptiennoteringen in de bestsellerlijsten. Ruim 11 miljoen boeken verkocht hij.

Zijn boeken zijn in ruim dertig landen in vertaling verschenen, ook in Nederland. Maar hier heeft Musso nooit echt een groot publiek weten te veroveren. Xander Uitgevers is na Meulenhoff en A.W. Bruna de derde uitgever die zich aan de Fransman waagt.

Het geheime leven van schrijvers is het zeventiende boek van Musso. Een ingenieuze thriller, die gaat over een beroemde, veelgelezen schrijver die zich na drie romans heeft teruggetrokken op een klein eiland aan de Franse zuidkust. Als op het eiland een gruwelijk toegetakeld lichaam van een vrouw wordt gevonden, zoekt een journaliste toenadering tot de schrijver. Het begin van een spannend verhaal waarin allerlei oude geheimen aan het licht komen.

Wat Het geheime leven van schrijvers onderscheidt van de gemiddelde thriller is de literaire ambitie. Ieder hoofdstuk begint met een citaat van een bekende schrijver, van Vergilius tot Marcel Proust. In het boek staan tal van uitspraken over schrijven, lezen en ontlezing. Een personage in het boek is bezig met het schrijven van het boek. En in de epiloog maakt een fictieve Guillaume Musso een kanttekening bij het boek. Kortom, Het geheime leven van schrijvers heeft iets van een spiegelpaleis dat de lezer steeds op het verkeerde been zet.

Succesauteur

Een thriller over een schrijver waarin steeds van perspectief wordt gewisseld, in een vlotte stijl met hier en daar een literaire verwijzing, dat doet denken aan de succesformule van Joël Dicker, die andere Franstalige million seller. Maar waar Dicker zijn verhalen uitwalst tot vuistdikke turven die veel van het uithoudingsvermogen vergen, houdt Musso de vaart erin. De Fansman verrast de lezer ook diverse malen door zijn verhaal te vertellen aan de hand van bijvoorbeeld een krantenbericht, een uitgeschreven televisie-interview en grafische voorstellingen.

Xander Uitgevers laat weten dat het bezig is de rechten aan te kopen van eerder verschenen vertalingen van Musso-boeken. De omslagen, titels en positionering van die uitgaven sloot volgens hoofd commercie Anke Roelen van Xander niet goed aan bij de inhoud van zijn boeken. Met een gedistingeerdere presentatie hoopt de uitgever van Musso ook hier een succesauteur te maken. En waarom zou dat niet kunnen lukken: Het geheime leven van schrijvers is licht verteerbaar vermaak van een bovengemiddeld niveau.