De tijdloze elegantie van Bastiaan Woudt

Het verbaast niet dat fotograaf Bastiaan Woudt (1987) de klassieke fotografie van Irving Penn en Richard Avedon als inspiratiebronnen noemt. Net als deze grootheden uit de jaren 60 en 70 fotografeert Woudt stillevens, portretten en landschappen, alles in gestileerd en minimalistisch zwart-wit, grafisch, contrastrijk, tijdloos en elegant. In zijn onlangs gepubliceerde koffietafelboek Rhythm, uitgegeven in eigen beheer, maakt Woudt in 500 pagina’s een selectie uit zijn werk van de afgelopen tien jaar, een periode waarin hij internationaal doorbrak en zijn werk op internationale veilingen enorme prijzen opbracht. Rhythm verschijnt bij 1605 Publishers , de door Woudt vorig jaar opgerichte uitgeverij van fotoboeken.