De series van week 35: La Casa de Papel, Turning Point: 9/11 en Dat Ene Woord – Feyenoord

La Casa de Papel 5: Volume 1

Het eindspel van La Casa de Papel wordt ingezet. Het vijfde en laatste seizoen van de Spaanse hitserie over een groep bankrovers (rode overalls, witte Salvador Dalí-maskers) is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel is deze vrijdag te zien, op 3 december volgen de allerlaatste afleveringen. Meesterbrein El Profesor is gepakt door Alicia Sierra. Voor het eerst heeft hij geen ontsnappingsplan. Zijn team zit ook in grote problemen en moet het opnemen tegen het leger. Netflix, 5 afleveringen.

Turning Point: 9/11 and the War on Terror

Twintig jaar na de terreuraanslagen van 11 september 2001 komt Netflix met een grote documentaireserie. Regisseur Brian Knappenberger (Nobody Speak: Trials of the Free Press) onderzoekt de gevolgen van De ‘oorlog tegen terreur’ die de VS daarna begon. Do oorlog in Afghanistan komt in de serie ook uitgebreid aan bod. Netflix, 5 afleveringen.

Q-Force

Komische animatieserie over een team ‘lhbti-spionnen’. Ze werken onder leiding van de homoseksuele superspion Agent Mary. Ze willen laten zien dat ze worden onderschat door de geheime dienst. Netflix, 10 afleveringen.

Dat Ene Woord – Feyenoord

De eerste Nederlandse productie van streamingdienst Disney+ is een documentaireserie over voetbalclub Feyenoord. Een jaar lang had een cameraploeg toegang tot kleedkamers, clubgebouwen en de directiekamer. Veel kon en mocht tijdens het filmen, zei maker Jaap Schneider tegen NRC: „Maar het zijn die alledaagse dingen die tof zijn om naar boven te halen”. Disney+, 9 afleveringen.