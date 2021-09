De mug in je slaapkamer komt uit je eigen tuin. Verspreidt die straks het westnijlvirus?

Met een schepnetje vangt muggendeskundige bij het RIVM Marieta Braks razendsnel een paar muggen die rondvliegen boven het vieze water van een rioleringsput die zij zojuist heeft opengemaakt. Donker, stilstaand water zoals in de overloop van deze trottoirkolk is een ideale broedplaats voor de gewone huissteekmug Culex pipiens. Als Braks even later wat water uit de put schept met een bakje op een steel, blijkt haar voorgevoel juist. Tegen het witte plastic van het bakje steken de silhouetten van alle levensstadia van deze doodgewone Nederlandse mug duidelijk zichtbaar af: van de zwarte eierpakketjes, „in ieder pakketje zitten wel 150 eitjes”, zegt Braks, tot de vier opeenvolgende larvestadia van het insect. Maar ook enkele poppen en twee net uit de pop gekropen volwassen muggen drijven in het kleine bakje water. „Kijk, deze heeft het bruine vliesje van de pop nog aan zijn achterlijf hangen”, wijst Braks aan.

De belangstelling voor de doodgewone Nederlandse mug is ineens levensgroot, omdat die de belangrijkste overbrenger is van het westnijlvirus naar de mens. Dit virus infecteert vooral vogels, maar kan via de mug ook bij mensen terechtkomen. Meestal verloopt de infectie ongemerkt, maar soms veroorzaakt het een hersenvliesontsteking die in uitzonderlijke gevallen fataal kan zijn.

Het westnijlvirus kwam tot voor kort alleen voor in warmere streken in Europa, maar vorig jaar dook het voor het eerst op in Nederland. Het virus werd tijdens een virusverspreidingsonderzoek onder vogels aangetroffen bij een grasmus in de buurt van Utrecht.

Culex pipiens, de gewone huissteekmug die het westnijlvirus kan verspreiden. Foto Getty Images

De angst was dat Nederland er zomaar een nieuwe infectieziekte bij kon krijgen – in een tijd bovendien dat het pandemische coronavirus ook al slachtoffers maakte. Maar dit jaar is er nog geen westnijlvirus aangetroffen in Nederlandse vogels of muggen. Het is nog te vroeg om te concluderen dat het dit jaar niet zal opduiken.

Honderd keer zoveel besmettingen

In 2020 is westnijlkoorts bij acht Nederlanders geconstateerd, die het waarschijnlijk allemaal lokaal hebben opgelopen. Deskundigen gaan ervan uit dat er in werkelijkheid wel honderd keer zoveel besmettingen in Nederland moeten zijn geweest, zonder duidelijke symptomen. Ondanks dat is de kans om in Nederland besmet te raken minimaal – en al helemaal de kans om er ziek van te worden.

Waarom dan toch zoveel aandacht voor zo’n niet heel bedreigende nieuwe infectieziekte? Dat ligt aan het feit dat het westnijlvirus hier potentieel een gespreid bedje vindt. Het virus is nieuw en nog zeldzaam, maar met de miljoenen huissteekmuggen als potentiële verspreiders kan dat snel veranderen. En die muggen zitten vlak bij ons in de buurt.

„Muggen vliegen niet heel ver. De vrouwtjes halen hun bloedmaaltijd dicht in de buurt”, zegt Braks. „Dus de muggen die ’s avonds naar binnen vliegen en je met hun gezoem uit de slaap houden, komen in negen van de tien gevallen uit je eigen tuin of uit die van de buren.”

De oplossing is simpel: gooi dit soort potten regelmatig leeg Marieta Braks muggendeskundige

Dat betekent dus ook dat mensen zelf wat kunnen doen aan muggenoverlast en het bijbehorende risico om westnijlkoorts op te lopen, zegt Braks. Ze werkte eerder als onderzoeker voor de overheid in de Amerikaanse staat Californië, waar het westnijlvirus verspreid door vogels en muggen inderdaad vaste voet aan de grond kreeg. „Daar maakten ze de bevolking attent op het risico van ziekteoverdracht door muggen aan de hand van een riedeltje met veel D’s. Dusk and dawn, DEET, dress and drain. Dat laatste slaat op het weggooien van overtollig water.”

Een modderig drabje

Bij een jarendertighuis in Utrecht kijkt Braks over een heg in de voortuin. Kijk: daar staat een plastic pot met regenwater. Ze gooit de pot leeg in het meegebrachte bakje. Een modderig drabje van halfverteerde bladeren. Ze gooit er wat schoon water bij uit een veldfles. Dan zien we inderdaad weer de muggenlarven krioelen, op de vlucht voor de mensen die hun rust verstoord hebben. Stilstaande restjes regenwater in schotels, plantenpotten of goten worden al snel broedplaatsen voor muggen. Op deze tijdelijke en ondiepe plekken zijn geen vissen, salamanders of kikkers die de muggenlarven graag eten, dus hebben ze het rijk alleen. Dat het water vuil en zuurstofloos is kan de larven niet deren. Zij hangen ondersteboven aan het wateroppervlak en kunnen met een sifon (een soort snorkel) aan hun achterlijf ademhalen in de lucht. Als het water twee weken blijft staan heb je weer een nieuwe generatie muggen. „De oplossing is simpel”, zegt Braks, „gooi dit soort potten regelmatig leeg. Of beter nog: zet ze op hun kop, zodat er geen water in blijft staan.”

Als verklaring voor het opduiken van westnijlvirus in Nederland wordt vaak klimaatverandering genoemd. De redenering erachter is dat het virus zich bij hogere temperaturen sneller kan vermeerderen in de muggen. Ook de generatietijd van muggen is korter bij hogere temperaturen.

Maar volgens Braks is een verband met klimaatverandering niet altijd rechtlijnig te trekken. „In de ecologie spelen zoveel verschillende invloeden die allemaal in samenhang bepalen hoeveel muggen er zijn en hoe groot de kans is dat het virus zich hier handhaaft. Temperatuur is zeker niet allesbepalend, ook de hoeveelheid neerslag speelt een rol. We begrijpen nog lang niet alles van hoe dat allemaal in elkaar grijpt. In sommige gebieden die op papier heel geschikt lijken voor het virus, is het toch nog niet spontaan opgedoken. Het is dus afwachten of het westnijlvirus in Nederland zal blijven.”

Verspreiding Van Afrika tot Europa en Noord-Amerika Het westnijlvirus werd in 1937 ontdekt bij een vrouw met koorts in Oeganda. Aan die vindplaats ontleent het zijn naam. Het infecteert in hoofdzaak vogels, waarbij de besmetting zich via steekmuggen verspreidt. Mensen kunnen af en toe ook geïnfecteerd raken door een muggenbeet, maar dat is een doodlopende weg: de virusconcentratie in menselijk bloed is zo laag dat muggen het vanuit mensen niet verspreiden. Het westnijlvirus behoort tot de flavivirussen, net als de verwekkers van ernstige ziekten als gele koorts, zika, dengue en Japanse encephalitis. Westnijlvirus verspreidde zich vanaf de jaren vijftig en zestig steeds verder naar het noorden tot in Europa. In 1999 was er een grote uitbraak in New York en sindsdien heeft het zich snel verspreid over heel Noord-Amerika. De opmars lijkt de laatste jaren te versnellen. In 2018 raakten in Zuid-Europa zeker 1.503 mensen besmet, van wie er 181 overleden. Vervolgens werd het virus in 2018 en 2019 in Duitsland gevonden, zelfs bij een vogel zo noordelijk als Hamburg. De eerste Nederlandse melding kwam in september 2020: een besmette grasmus in de buurt van Utrecht. Het risico om westnijlkoorts op te lopen is vooralsnog veel groter in veel populaire vakantielanden: in bijvoorbeeld Griekenland en Italië is het virus endemisch geworden – er zijn elk jaar uitbraken. In heel Europa waren er vorig jaar 336 meldingen van mensen met een westnijlinfectie. Daarvan overleden er 38, de meeste in Griekenland (23). Deze zomer zijn er tot dusver Europese 43 besmettingen gemeld, allemaal afkomstig uit Zuid- en Oost-Europa.

