In de rij voor de studentenvereniging

Het is stil in de botenloods van de Amsterdamse roeivereniging Nereus, waar de boten ‘slapen’. Er is niets dat verraadt dat de introductieactiviteiten al een week volop bezig zijn, boven de loods, op de eerste verdieping – op wat in het water drijvende pingpongballen na, die vorige week zijn weggewaaid tijdens een drankspelletje.

Deze maandagmiddag stroomt de rij studenten die lid willen worden goed door: ze maken een praatje bij de aanmeldbalie terwijl ze het formulier inleveren, laten een pasfoto maken, doen misschien nog een borrel, daarna moeten ze door naar hun college. Die rij staat er dagelijks, zegt Nereus-voorzitter Lucas Bollen (24). De teller staat op 1.400 vooraanmeldingen. Dat is ongekend hoog, en ook vorig jaar was al een recordjaar, met 1.100 aanmeldingen. Er is plaats voor 375 nieuwe leden.

Studentenverenigingen in het hele land hebben ook dit jaar weer een recordaantal aanmeldingen, zegt de Landelijke Kamer van Verenigingen. Meestal wordt er geloot. Hoewel de lotingen blind zijn, waken verenigingen voor totale willekeur. Het is volgens hen oneerlijk als studenten die heel graag willen, uitgeloot worden. Daarom is er een drempel: studenten moeten soms meerdere dagen terugkomen om urenlang in de rij te staan voor de aanmeldbalie, zonder dat ze een plek weten te bemachtigen. Andere verenigingen zetten bijvoorbeeld een lange vragenlijst in.

Behoefte toegenomen

Vooral voor de grote verenigingen is veel animo, zegt Denise van de Sant, voorzitter van de Landelijke Kamer van Verenigingen. De kleinere gezelligheids- en sportverenigingen zijn vaak minder bekend, maar liften toch mee op de groei. De stijgende lijn is er al jaren, maar door de coronacrisis is de behoefte aan studentenverenigingen toegenomen, denkt ze. „Studenten hebben meer dan een jaar lang alleen op hun kamer gezeten.”

Roeivereniging Nereus Foto Niels Blekemolen

Lynn Dijkshoorn (20) – knalroze blouse, blonde krullen en hartjes aan haar ketting – hoort de discomuziek galmen vanuit de fitnessruimte van de roeivereniging Nereus. Het sportieve karakter van de vereniging spreekt haar aan, zelf heeft ze altijd geturnd op hoog niveau. „Mag ik even gaan kijken?”, vraagt ze aan voorzitter Lucas Bollen, die in de buurt van de aanmeldbalie staat.

De inmiddels derdejaars studente bewegingswetenschappen uit Naaldwijk hoorde afgelopen jaar van haar huisgenoten hoe leuk ze het hadden bij Nereus. „Alles was toen nog nieuw, ik turnde nog, en ik moest een minimaal aantal studiepunten halen om op de studie te mogen blijven.” Ze kijkt het meest uit naar het vormen van een roeiploegje, misschien wel vrienden voor de rest van je leven.

Haar turnachtergrond zal van pas komen – ook daarbij is lenigheid vereist – maar het is helaas geen garantie dat ze door is, legt voorzitter Bollen uit. Veruit de meeste nieuwe leden zullen geselecteerd worden op basis van een „willekeurige” loting, via de computer. Studenten melden zich online aan, de inschrijving is pas voltooid als je op de sociëteit bent geweest om daar honderd meter op het roeiapparaat te maken. „Dat doen we zodat ze weten waar ze aan beginnen”, zegt Bollen. Roeien is niet alleen maar gezellig samen in een boot zitten.

Drempel verhogen

De ‘verzilvering’ is belangrijk om de drempel voor het aanmelden te verhogen, legt Bollen uit. Zo vermijd je totaal ongemotiveerde studenten. Dat kan de Delftse studentenvereniging Sanctus Virgilius (‘Virgiel’) beamen, zegt een woordvoerder. Het moet iets meer moeite kosten om je aan te melden dan „een paar klikken op de computer”.

Dat leidt tot een breed pallet aan selectieprocedures. Bij het Delftse Virgiel werd voor corona gewerkt met ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, en dat een week lang. „Als je maar vaak genoeg terugkomt, en vroeg genoeg op de dag, krijg je vanzelf een plek.” Nu werken ze, net als Nereus, met een loting. De ‘drempel’ bestaat in het geval van Virgiel uit een „hele lange” vragenlijst, met vragen over de stad Delft en verantwoord alcoholgebruik, zegt de woordvoerder.

Studentensurfvereniging D.E.R.M. in Amsterdam kan 150 studenten per jaar toelaten, ze doen een gewogen loting voor een goede man-vrouw-verhouding. Studenten die ingeloot worden, moeten dezelfde dag nog terugbellen, anders gaat hun plekje naar een ander.

Foto Niels Blekemolen

Er is een manier om de loting van Nereus te omzeilen. Voorzitter Bollen: „Jaarlijks houden we tussen de vijftien en twintig nieuwe leden met uitzonderlijk roeitalent buiten de loting. Die worden gescout bij jeugdwedstrijden bijvoorbeeld.”

Hoe zorg je ervoor dat daar niet mee gesjoemeld wordt, zoals je weleens hoort? „Het is bij Nereus niet zo dat knappe en sociale mensen, en mensen met broers en zussen op de vereniging, op een andere stapel terechtkomen. We hebben daar geen speciale protocollen voor, maar dat gebeurt gewoon niet.”

Psychologiestudent Camilla (20) belt in de trein met een vriendin. Ze heeft er wel vertrouwen in dat de loting van D.E.R.M. eerlijk gebeurt, legt ze na het bellen uit. Zaterdag hoort ze of ze lid kan worden. Spannend is het wel, maar ze probeert zich niet te druk te maken: „Eerder voelde ik die sociale druk wel. In een grote, voor mij nieuwe stad als Amsterdam kreeg ik het gevoel dat ik haast had bij het opbouwen van een netwerk. Nu ben ik er rustiger onder, ik heb alle tijd, en kan altijd nog actief worden bij de studievereniging.”