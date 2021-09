ABBA komt na bijna veertig jaar met nieuw album

De Zweedse popgroep ABBA gaat voor het eerst sinds 1982 nieuwe muziek uitbrengen. Dat heeft de groep donderdagavond bekendgemaakt tijdens een evenement in Londen, dat via een livestream te zien was op YouTube. Een nieuw album, Voyage, komt op 5 november uit. Daarnaast staan voor volgend jaar ‘virtuele concerten’ gepland in Londen, waarbij ABBA niet zelf optreedt maar gebruik maakt van hologrammen. Voor die concertenreeks zal een speciale arena worden gebouwd in het Londense Queen Elizabeth Olympic Park.

De aankondigingen zaten er al aan te komen. In 2018 werd bekend dat ABBA-leden Agnetha Fältskog (71), Benny Andersson (74), Björn Ulvaeus (76) en Anni-Frid Lyngstad (75) weer bij elkaar waren gekomen in de studio. Ook de hologramconcerten zaten toen al in de pijplijn. Destijds kondigde de groep aan twee nieuwe liedjes te hebben opgenomen. Daarna hadden ze de smaak te pakken, zei Andersson donderdagavond: „Ik zei: wat zeggen jullie ervan, meiden? Waarom maken we er niet een volledig album van?”

Op Voyage staan in ieder geval de nieuwe nummers I Still Have Faith In You en Don’t Shut Me Down, die in 2018 werden aangekondigd en donderdag bij de bekendmaking werden gelanceerd. Op de rest van de nummers is het dus nog even wachten, dat geldt ook voor de precieze invulling van de hologramconcerten. ABBA wilde wel al kwijt dat het „de vreemdste en meest spectaculaire concerten worden waar je van zou kunnen dromen”.

ABBA vergaarde in 1974 wereldwijde bekendheid nadat de popgroep het Eurovisie Songfestival won met het nummer Waterloo. Enkele andere andere hits zijn Dancing Queen, Take a Chance on Me, Mamma Mia, The Winner Takes It All en Gimme! Gimme! Gimme!. Het viertal verkocht gedurende haar muziekcarrière meer dan 385 miljoen albums.