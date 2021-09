True crime met kibbelende boomers en gevatte millenial in Only Murders in the Building

Only Murders in the Building Van: John Hoffman, Steve Martin. Met: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez. Disney+, 10 afleveringen van ca. 30 minuten (wekelijks, elke dinsdag). ●●●●●

Wat doe je als er net een moord gepleegd is in het appartementencomplex waar je woont? De hoofdpersonages in Only Murders in the Building weten het wel: een podcast maken. Want ach, het is niet alsof de uitgerangeerde televisieacteur Charles (Steve Martin), uitgerangeerde theaterregisseur Oliver (Martin Short) en dolende millennial Mabel (Selena Gomez) iets beters te doen hebben. Ze slaan de handen ineen en beginnen meteen met opnames wanneer het levenloze lichaam van een bewoner wordt gevonden in een chique gebouw vol rijke New Yorkers. De drie zijn liefhebbers van het true crime-genre en denken goud in handen te hebben met een moordmysterie. Dat ze geen idee hebben hoe je een podcast maakt zien ze niet als een struikelblok.

Dit uitgangspunt wordt op een zeer vermakelijke manier uitgewerkt. De makers – Martin bedacht de serie samen met showrunner John Hoffman – nemen het true crime-genre op de hak, maar bouwen tegelijk een gelaagde whodunnit vol plottwists.

Chemie tussen hoofdrolspelers

Ze spelen met de vorm door bijvoorbeeld een aflevering lang naar het perspectief van een doof personage te schakelen. Zelfs het geluid valt weg wanneer we hem volgen. Inventief gedaan, terwijl het ook het verhaal vooruit brengt.

Uiteindelijk is het vooral de chemie tussen de hoofdrolspelers die de serie zo leuk maakt (journalisten konden vooraf acht van de tien afleveringen bekijken). Dat de bevriende komieken Martin (76) en Short (71) goed op elkaar ingespeeld zijn is geen verrassing, maar de toevoeging van actrice en popster Gomez (29), geeft het geheel een frisse dynamiek. De kibbelende zeventigers worden zo nu en dan op hun plek gezet door de gevatte Mabel. Ze grijpt snel in wanneer Oliver zijn gedateerde visie op het flirten met vrouwen wil geven. ‘Ok boomer’ hoeft ze gelukkig niet te zeggen, de mannen willen best nog iets van haar leren. Deze drie ietwat eenzame mensen blijken meer gemeen te hebben dan een podcastobsessie.

De bijrollen worden ingevuld door topacteurs, met Nathan Lane voorop als theaterproducent die ooit een megaflop van Oliver financierde. En zelfs de kleinste rolletjes voegen iets toe: zo laat zanger Sting, die zichzelf speelt, zien dat hij over een gezonde dosis zelfspot beschikt.