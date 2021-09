In paar dagen weet Van Gaal Oranje nog niet te inspireren

Heel even, in de slotseconden, gloorde er een vlammetje hoop, maar de opgelegde kans was niet besteed aan invaller Denzel Dumfries. Nee, dit was niet het begin dat Louis van Gaal in zijn hoofd had. Met het gelijkspel (1-1) tegen Noorwegen in Oslo, bij zijn veelbesproken rentree als bondscoach, manoeuvreerde Oranje zich woensdagavond in een hachelijke positie. Het WK in Qatar, eind volgend jaar, is nog niet uit zicht, maar het dure puntenverlies in het Ullevaal Stadion kan Oranje bij het opmaken van de eindbalans in groep G fataal worden.

Beste nieuws komt uit Turkije

Het beste nieuws voor het Nederlands elftal kwam deze avond niet uit Oslo, maar uit Turkije, waar de directe concurrent in de slotminuten nog duurdere punten verspeelde, thuis tegen Montenegro. Dat betekent een enorme meevaller voor Oranje, dat zaterdag tegen Montenegro (in Eindhoven) en komende dinsdag tegen Turkije (in Amsterdam) speelt. Maar de ploeg kan zich geen misstappen meer permitteren. Want eerder in het kwalificatietoernooi liep Oranje, nog onder bondscoach Frank de Boer, flinke schade op in Turkije, waar in maart kansloos werd verloren (4-2). De Turken wonnen vervolgens eenvoudig ‘uit’ van Noorwegen (0-3, in Malaga), voordat zij op eigen bodem verrassend gelijkspeelden tegen Letland (3-3). Alleen de groepswinnaar is direct geplaatst voor het WK. Voor de nummer twee in de poule ligt er een pad vol voetangels en klemmen naar Qatar.

Lees ook dit profiel over de bondscoach: Louis van Gaal: sociaal vaardiger, maar nog even rechtlijnig

De ploegen van Noorwegen en Nederland verschillen van elkaar als dag en nacht, maar daar was in het Ullevaal Stadion in Oslo weinig van te merken. Ja, Noorwegen beschikt met Erling Haaland (Borussia Dortmund) over een spits van wereldklasse, maar de rest van de selectie bevat vooral spelers die hun brood verdienen bij clubs in de Noorse Eliteserien of bij bescheiden Europese clubs. Oranje heeft de luxe te kunnen putten uit spelers op de loonlijst van Europese topclubs als Paris St. Germain, FC Barcelona, Liverpool, Manchester City en Internazionale.

Nederland had in de eerste helft het meeste balbezit, maar de agressief spelende Noren kregen de beste kansen. Met name Haaland, alom geïdentificeerd als het grootste gevaar aan Noorse kant, kreeg precies wat Van Gaal had willen voorkomen. De jonge sterspeler dook binnen de eerste twintig minuten drie keer alleen op voor het doel van de debuterende Feyenoord-keeper Justin Bijlow. Bij de derde poging was het raak: 1-0 voor de Noren, en dat was verdiend.

Nederland viel aan, maar was slordig en kon geen gaten vinden in de rode Noorse muur. Totdat Davy Klaassen een kwartier na de openingstreffer precies op de goede plek stond bij een half weggewerkte voorzet van Georginio Wijnaldum (1-1).

Na rust was het spelbeeld hetzelfde: Nederland had de bal, maar was nauwelijks dreigend. En opnieuw was de beste kans voor de levensgevaarlijke Haaland, uit een razendsnelle counter na ruim een uur spelen. Dit keer eindigde zijn schot op de binnenkant van de paal, ver buiten bereik van Bijlow. Oranje bleef aanvallen, maar deed dat steeds plichtmatiger, terwijl de energie langzaam wegvloeide.

Lees ook dit profiel van Erling Haaland: Bij Noorwegen speelt een ongrijpbare spits die altijd maar blijft scoren

Spelers, fans en andere volgers hadden reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van Van Gaal op de bank bij Oranje, nadat hij half augustus was aangesteld als opvolger van Frank de Boer. Die stapte eind juni op na een teleurstellend EK dat was geëindigd met een vroegtijdige uitschakeling door Tsjechië – en een nieuwe desillusie in zijn trainersloopbaan.

Zelfvertrouwen

Oranje leek meer flair en zelfvertrouwen te hebben gekregen door de komst van Van Gaal, maar op het veld ging er veel verkeerd, woensdagavond. Met het puntenverlies in Oslo hield Van Gaal persoonlijk een negatieve traditie in stand: ook in zijn eerste twee termijnen (2000-2002 en 2012-2014) had hij zijn eerste interland niet weten te winnen.

Alsof hij het aanvoelde bouwde Van Gaal bij zijn presentatie nadrukkelijk een voorbehoud in over de opdracht die hij van de KNVB had meegekregen. Hij noemde het zelfs „een grote gok”. Van Gaal onderstreepte hoe kort de periode zou zijn waarin hij zijn spelers kon voorbereiden op de hervatting van duel in Oslo. „Anderhalve dag”, herhaalde hij verschillende keren. En dat is veel te kort, voor de „procestrainer” die hij in zijn ogen is.

Het zal de komende duels inderdaad stukken beter moeten, wil Oranje zicht houden op het eindtoernooi.