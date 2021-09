Het miniatuurmensje

Ik zat in een stoel bij het raam en keek naar de tuinman die geknield naast een paarse hibiscus zat. In de vensterbank stond een kop koud geworden thee, in mijn armen lag mijn dochter. Hij leek te bidden, de tuinman. Mijn dochter zei iets tegen me, ik kon het niet goed verstaan. „Zeg het nog eens, lieverd”, fluisterde ik in haar oor, „zeg nog eens wat je wilde zeggen.”

De lange jongen stond in de hoek van de kamer, hij hield een dienblad in zijn hand met daarop een glas water en een bordje met twee paracetamollen. De jongen was nog langer geworden dan hij al was, als het zo doorging groeide hij het plafond in. Zijn acné was zo goed als verdwenen, in plaats daarvan had hij nu een beugel die met elastieken om zijn kaak gebonden zat. De paarse hibiscus zou mooi zijn met andere heesters, een vlinderstruik of een baardbloem. Een hertshooi misschien. Als ik Italiaans had gesproken zou ik het raam hebben geopend om hierover van gedachten te wisselen met de tuinman.

De jongen keek toe hoe ik de pillen doorslikte met een slok koude thee. Het glas water stond onverrichter zake op zijn dienblad. „Het is ongelooflijk”, zei ik tegen de jongen, „hoe goed ik me voel in vergelijking met een paar dagen geleden.” Zoals altijd knikte de jongen, hij nam wat ik zei voor kennisgeving aan. Ik had inmiddels geleerd dit niet voor onverschilligheid of arrogantie aan te zien. Hij gaf om me, niet zoals de vrouw uit het park om me gaf, maar toch: binnen de grenzen van zijn professionaliteit gaf hij om me.

Ik kon me niet precies herinneren wanneer ik de vrouw uit het park voor het laatst had gezien. Twee dagen geleden, vijf dagen geleden. Als dit alles tot een inzicht had geleid, dan was het dat zulk soort alledaagse tijd er niet erg toe deed.

Ze was in een vreemde stemming geweest, die laatste keer. Opgewonden kwam ze de kamer binnen. Ze kieperde een zak souvenirs uit over mijn bed, sleutelhangers, magneten, een Venetiaans masker, zwart met gouden stiksels. „Met een masker op”, zei ze, „heb je altijd een gezicht onder je gezicht. Dan hoef je het niet meer open te krabben.”

Plotseling werd ze ernstig. „Ik had ook een dochter”, zei ze, „lang geleden.” Zestien weken was ze zwanger geweest toen ze, hier, in Venetië, een miskraam kreeg. Met een golf bloed was ze ter wereld gekomen, in de badkamer van haar hotelkamer – een éénsterrenhotel genaamd La Mia Casa, ze was nog niet rijk toen. Ze had de wastafel laten vollopen met water en haar erin gelegd. Puntgaaf was het meisje, een miniatuurmensje van glimmend porselein. Tien vingers, tien tenen. De volgende ochtend, nog voor de zon op was, begroef ze haar onder een hibiscus op de binnenplaats van het hotel. Een paar uur later zat ze in de trein terug naar huis.

„Ach”, zei ze, „oud verdriet.”

Ze keek me aan, streek met haar hand over mijn haar.

„Ik zal je je dochter teruggeven, op één voorwaarde.”

Volgende week de laatste aflevering: Zoek me niet.

Niña Weijers schrijft deze zomer het feuilleton ‘Zwart paard’.

Nieuwsbrief NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven