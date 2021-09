Khalid & Sophie ging met gesprek met Royce de Vries buiten de grenzen van journalistiek

„Toen belde jij. Op dat moment begreep ik ook dat het niet was om even bij te praten”, zei Royce de Vries tegen Khalid Kasem. Het ging over de minuten in de avond van 6 juli, toen hij net het gerucht had gehoord dat zijn vader op straat was neergeschoten.

Inderdaad, dit was geen regulier vraaggesprek tussen een interviewer en een gast. De debuterende talkshowhost Kasem en de zoon van misdaadverslaggever Peter R. de Vries zijn vrienden en hadden samen een advocatenbureau, waar ook vader Peter bij betrokken was. Het leverde een gesprek op dat tegelijkertijd onnatuurlijk en oprecht aanvoelde.

De Vries was eerder op deze dinsdagavond al geïnterviewd in RTL Boulevard, maar hij vertelde in Khalid & Sophie (BNNVARA) met meer detail over bijvoorbeeld het verblijf in het ziekenhuis in de uren na de aanslag: „Ik weet bij god niet meer hoe lang we daar hebben gezeten: een half uur, een uur of twee uur tot er een arts binnenkwam.”

Niet je voetbalkwaliteiten

Kasem probeerde zijn vriend niet richting de tranen te jagen, al had De Vries het zwaar toen hij sprak over de afscheidsbrief van zijn vader. Die had deze al tien jaar geleden aan zijn intimi gegeven om te lezen in het geval er „iets” zou gebeuren. Saillant detail was dat De Vries – toegewijd in alles wat hij als zijn taak beschouwde – geregeld een update van de brief stuurde. De laatste versie was van december vorig jaar.

Die toewijding was ook zichtbaar in een anekdote over de achttiende verjaardag van Royce, toen zijn vader hem vroeg de overeenkomst te raden tussen Patrick Kluivert, Jaap Stam, David Beckham en Royce zelf. „Dat waren niet je voetbalkwaliteiten”, grapte Kasem zoals alleen een vriend dat op zo’n moment durft. De overeenkomst bleek dat de zich eenmalig als ‘Peter R. de Vries, voetbaljournalist’ afficherende vader voor zijn zoon een ‘voetbalbiografie’ had geschreven, met daarin al hun gezamenlijke avonturen op en om het veld.

Het ontroerendste was misschien wel de plichtsbetrachting waarmee de kinderen van Peter R. de Vries zes weken na diens dood proberen recht te doen aan het werk van hun vader. Terwijl Royce op televisie was, sprak zijn zus Kelly tijdens een stille tocht voor Tanja Groen. Woensdag gaat Royce met de familie van Nicky Verstappen mee naar het hoger beroep in die moordzaak. Eerder zetten ze minister Grapperhaus klem: de familie wilde alleen meewerken aan een onderzoek naar hun vaders beveiliging, als dat uitgebreid zou worden tot iedereen rondom kroongetuige Nabil B.. In RTL Boulevard oordeelde Royce de Vries hard over hoe de beveiliging rondom de kroongetuigedeal was aangepakt.

Fijne vriend

Aan het eind van Khalid & Sophie kreeg je stellig de indruk dat Royce de Vries een fijne vriend aan Khalid Kasem heeft, maar over de journalistieke kwaliteiten van de beginnende presentator valt nog niet veel te zeggen. Het gesprek dinsdag was persoonlijk en intiem, maar beroepsmatig gaat het vooral om de vraag of een interviewer in staat is een sfeer van vertrouwen te scheppen met een onbekende. Met het uitnodigen van een vriend en ex-zakenpartner van de gastheer bewoog Khalid & Sophie zich toch al buiten de grenzen van de journalistiek – toevallig een paar uur nadat NPO-baas Shula Rijxman in haar ‘seizoensopening’ het belang van onafhankelijkheid in haar organisatie had benadrukt.

In het journalistieke eerste deel van de uitzending toonde Kasem zich een alerte gesprekspartner van schrijver Roxane van Iperen, al werd het interview (over Afghanistan en Rwanda) verkruimeld doordat er maar liefst vier filmpjes werden ingestart. Een debuterend presentator moet zich niet alleen van zenuwen bevrijden, maar ook van de knellende banden van het draaiboek.

