Op een van mijn dagelijkse wandelingen – bewegen móét op mijn leeftijd – komt een jongeman mij tegemoet met aan elke arm een zeer bejaarde dame.

Als zij schuifelend dichterbij zijn gekomen zeg ik tegen hem: „Ik ben jaloers op je.” Hij antwoordt: „Dat begrijp ik, maar ik sta ze niet meer af.”

De beide dames glimlachen me toe.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden.Insturen via ik@nrc.nl