Wie profiteert er van het partnerverlof?

Twee dagen na de geboorte van je kind al weer aan het werk. Zo was het jarenlang geregeld voor Nederlandse vaders. Sinds een jaar hebben partners recht op vijf doorbetaalde vrije dagen en kunnen ze vijf weken gedeeltelijk betaald verlof opnemen. Allemaal met het idee om de verdeling tussen mannen en vrouwen gelijkwaardiger te maken. Maar wat levert dit extra verlof in de praktijk nou op? En hoe betaalbaar is het eigenlijk voor mensen met een lager inkomen?

Zie het privacybeleid op https://art19.com/privacy en de privacyverklaring van Californië op https://art19.com/privacy#do-not-sell-my-info.