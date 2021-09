Uit een verhitte koe komt minder melk

Schaduw en water. Daarmee beschermt biologisch melkveehouder John Arink zijn vijftig koeien tegen hitte, waar Nederland steeds meer mee te maken krijgt. We lopen een van zijn weilanden op, aan de rand van Lievelde, een dorp in de Achterhoek. Meteen komen enkele koeien nieuwsgierig op ons af. Ze ruiken, snuiven en voorzichtig likt er af en toe eentje met haar schraaptong langs een arm of hand. Aan de rand van het weiland, onder een paar bomen, staat een hoge rubberen bak gevuld met water. Een koe sjokt ernaartoe en begint te slobberen. „Ze kunnen onbeperkt drinken”, zegt Arink. Hij vertelt dat hij veertien, relatief kleine percelen heeft, terwijl hij een arm om de nek van een koe slaat. Aan alle kanten zijn ze omgeven door bomen en struiken. Zomereik, els, berk, roos. Ze werpen lange, brede schaduwen op het weiland. Arink: „Onder de bomen is het koeler.”

Van de vijftig koeien staat er nu maar eentje in de schaduw. Het is elf uur in de ochtend. „Het is nog niet zo warm”, zegt Arink. Het scheelt ook dat hij koeien van het Fries-Hollandse ras heeft. Het zijn geen Holsteins, zoals in de gangbare melkveehouderij. „Die zijn gevoeliger.” Het belooft vandaag zo’n 23 graden te worden. Prima, zegt Arink. „Tot 25 graden zie ik bij de koeien geen problemen. Ook niet aan de melkproductie.”

Minder bewegen

Hitte zal vaker een probleem worden voor veehouders in Nederland. Afgelopen april is het Platform Hittestress gelanceerd op initiatief van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland en diergezondheidsdienst Royal GD. Er is een website met informatie en adviezen. Boeren kunnen, op basis van de weersverwachting, checken of ze de komende week voor hun dieren hittestress kunnen verwachten. Die index hangt af van temperatuur en luchtvochtigheid.

„Koeien gaan eerst sneller ademhalen als het warmer wordt”, zegt Ingrid van Dixhoorn van de Wageningen University & Research. Ze heeft net, samen met een promovendus, een onderzoek afgerond waarbij twintig Holstein-koeien de klimaatkamer in gingen – het moet nog worden gepubliceerd. Koeien raken overtollige warmte vooral kwijt door het uitademen van vochtige lucht. Ze kunnen ook zweten, net als de mens. „Varkens kunnen dat niet.” Maar het vermogen om via zweten het lichaam te koelen is veel minder dan bij de mens. Koeien gaan bij hitte ook minder bewegen en minder eten, zegt Van Dixhoorn. „De pens produceert bij het verwerken van het voedsel veel warmte.”

Door minder te eten temperen ze de warmteproductie. Maar ze produceren dan ook minder melk. Tot wel 12 procent minder, schreven collega’s van Van Dixhoorn drie jaar geleden in een verkennende studie naar hittestress bij Holstein-koeien. In De Bilt zijn er nu jaarlijks 85 dagen waarbij de temperatuur boven de 20 graden Celsius komt, en er kans is op hittestress. Bijna een kwart van het jaar dus. Dat zal door klimaatverandering toenemen. Niet alleen de melkproductie neemt dan af, ook het eiwit- en vetgehalte van de melk daalt, met soms wel 16, 17 procent, schrijven de onderzoekers. Dat laatste zag Van Dixhoorn ook in de klimaatkamer gebeuren.

Ze mogen ook de stal in, maar ze zijn het liefst buiten John Arink melkveehouder

Volgens Van Dixhoorn „worstelen melkveehouders erg” met de toenemende hitte. Veel houden hun dieren het liefst op stal, omdat ze het voer en de melkproductie dan beter kunnen reguleren. Toch kiezen steeds meer boeren voor weidegang. Daar krijgen ze een premie voor. De koeien moeten daarvoor ten minste 120 dagen, minimaal zes uur per dag, naar buiten. „Maar in veel weilanden is er nauwelijks tot geen schaduw te vinden”, zegt Van Dixhoorn. „De koeien zijn vaak liever in de stal dan buiten.” Dat komt ook doordat boeren vooral kiezen voor aanpassingen in de stal. Het dak wordt geïsoleerd, er worden ventilatoren geplaatst. Een alternatief is dat de koeien ’s nachts naar buiten mogen. „Maar dan eten ze minder. Wat ten koste gaat van de melkproductie.”

De gangbare melkveehouderij is volgens Arink te intensief. Te veel dieren op een te klein oppervlak. Als er in een weiland al schaduw is, staan talloze koeien daar samengedromd, op een platgelopen, modderig stuk grond. „Dan krijgen ze weer sneller last van uierontsteking en klauwproblemen.”

22 uur per dag naar buiten

Bij hem mogen de koeien van maart tot en met december naar buiten, 22 uur per dag. „Ze hebben de keus. Ze mogen ook de stal in, maar ze zijn het liefst buiten”, zegt hij. „Ze komen alleen even binnen om gemolken te worden.” De stallen zijn trouwens, net als zijn woonhuis, ook omgeven door bomen, vooral linde en zomereik.

Samen met zijn vrouw startte Arink het bedrijf dertig jaar geleden. Nadat een biologische boer hem had geschetst hoezeer de focus op groei en melkproductie ten koste gaat van de natuur. Sindsdien wil Arink laten zien dat het ook anders kan. Hij gebruikt geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen. Kosten voor een dierenarts heeft hij nauwelijks, zegt hij. Al die jaren heeft hij zijn kudde van melkkoeien op een aantal van vijftig gehouden. Ze produceren ‘slechts’ zo’n 5.500 liter per jaar, tegen ruim 9.000 liter gemiddeld voor een gangbare koe. „We hebben vooral uitgebreid in de breedte.” Met zijn vrouw runt hij een boerderijwinkel. De hooi-opslag is omgebouwd tot hotel. „Gemaakt van stro, leem en met een houten dak.” Inmiddels verbouwen ze ook rogge. Daarvan laten ze brood maken.

We lopen terug. Arink zegt dat de biodiversiteit hier veel groter is dan op een gangbaar weiland met alleen maar Engels raaigras. Hij noemt wat kruiden die tussen het gras groeien. Witte en rode klaver, paardebloem, duizendblad, schapenzuring. „Het geeft de melk meer smaak. En het gehalte aan omega 3 is hoger.” Hij wijst op de koeienflatsen. Daar komen zoveel verschillende insecten op af. „Bruine vliegen, die ik nergens anders zie.” Hij schraapt zijn laars door een flats. „Ik zoek mestkevers. Die kruipen er vaak door.” Hij zakt door de knieën. Maar hij vindt er geen een. „Zul je net zien.”

