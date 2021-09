Twintig nieuwe tv-programma’s om naar uit te kijken dit seizoen

Deze dinsdag werd in Hilversum de nieuwe tv-programmering van de publieke omroep gepresenteerd. Hieronder een overzicht van de boeiendste series, documentaires en amusement: Jeroen Spitzenberger (Oogappels) speelt Pim Fortuyn, Sinan Can ging naar de Afghaanse druivenkwekerij van Osama Bin Laden, en Raven van Dorst begint ook een boerderij.

Lees ook dit interview : NPO-voorzitter Shula Rijxman over affaire-Kelder: ‘Ik zal niet aarzelen om in te grijpen’

Praten

Khalid Kasem en Sophie Hilbrand presenteren sinds maandag afwisselend een nieuwe talkshow in de vooravond op NPO1. Khalid & Sophie is een nieuwe poging om het gat te vullen dat De Wereld Draait Door anderhalf jaar geleden achterliet. Als advocaat kwam Kasem in het nieuws toen bij het OM verdenking tegen hem ontstond voor het lekken naar de bende van Ridouan Taghi. De Deken vond daarvoor onvoldoende bewijs. Het duo heeft concurrentie van Johnny de Mol die vanaf volgende week een dagelijkse talkshow op SBS6 heeft: HLF8. In de tweede helft van het seizoen keert Arjen Lubach terug met een dagelijkse, satirische late-night show. Nog naamloos.

Muziek had een grote rol in de emancipatie van de zwarte gemeenschap in de VS. Dat werd tijdens de ‘Summer of Soul’ ook duidelijk. "Er ging een vuist omhoog, er werd iets aangewakkerd”, zegt Giovanca. #KenS pic.twitter.com/SzkPSMpBbP — Khalid & Sophie (@khalidensophie) August 30, 2021

Terroristen

Het succes van verhalende docuseries op Netflix inspireerde de NPO om er ook een reeks te bestellen, die dit seizoen goed van de band beginnen te rollen. Terrorisme is een terugkerend thema. De serie My 9/11 (3 en 10 sept, NPO 1) inventariseert de lange nasleep van de aanslag in New York van 11 september 2001. Sinan Can reisde hiervoor naar Afghanistan, net voordat de Taliban het daar weer overnamen – net als vóór 9/11. Floortje Dessing gaat naar de VS. Verwante post-9/11-series: Salah (sinds maandag, NPO2, 22.30u), over de terrorist Salah Abdeslam, berucht van Parijs 2015; en Retour Kalifaat (27 sept, NPO2), ook van Sinan Can. Shadow Game (nov, NPO2) is een multimediaal project over gevluchte tieners die Fort Europa trachtten binnen te komen.

Ouderen

Eerder dit jaar sprak de NPO-leiding de hoop uit ook eens wat meer jongeren (60-)te trekken. Maar in de programmering wordt de trouwe oude kijker, die rustig vier uur per dag voor de tv zitten, niet vergeten. Chansons! (NPO1) is een hobbyproject van Matthijs van Nieuwkerk met Rob ‘Snollebollekes’ Kemps over Franse liedjes. In De Grote Kleine Treinencompetitie (13 okt, NPO 1) bezoekt André van Duin modeltreinbouwers. Maud & Babs (12 sept, NPO1) is een lichte tv-serie over mantelzorg en dementie, met Rifka Lodeizen en Loes Luca.

Boeren

De publieke omroep zegt wel aandacht te willen besteden aan de klimaatcrisis, maar de boeren krijgen ook weer ruim baan. Naast Boer Zoekt Vrouw (aftrap was zondag, NPO1) presenteert Yvon Jaspers Onze boerderij (17 okt, NPO1). Interessanter is Boer Ayoub (najaar, NPO 3) waarin de jonge Marokkaans-Nederlandse Ayoub Louihrani wordt gevolgd terwijl hij zijn eigen bedrijf opzet. Ook Raven van Dorst zet een eigen boerderij op, in Boerderij Van Dorst (8 sept, NPO3) maar dat is meer een vehikel om de geestige rockzanger allerlei bekende Nederlanders te laten ontvangen, die moeten helpen met mest scheppen.

Naakt vergaderen

Wederom veel historische tv-series bij de publieke omroep, met net als bij de docu’s veel aandacht voor terreur. Jeroen Spitzenberger speelt in Het jaar van Fortuyn (tweede helft seizoen, NPO 1) de in 2002 vermoorde politicus. Ramsey Nasr speelt dienst tegenstander Ad Melkert. Old skool terrorisme biedt The Spectacular, over IRA-aanslagen in Nederland in de jaren tachtig. Hadewych Minis speelt de hoofdrol. In dezelfde tijd speelt De verschrikkelijke jaren tachtig (tweede helft seizoen, NPO 3). Jacob Derwig speelt een communeleider die graag naakt vergadert met zijn vier vrouwen (o.a. Malou Gorter). Zina (23 nov, NPO 3) is een komedie over vijf dertigers van Marokkaanse komaf. Veel mensen van kleur ook in webkomedie Koeriers (6 sept, NPO3.nl). Net5 (Talpa) wordt niet langer „Powered by LINDA”, maar een restje ervan is Adem In Adem Uit (8 sept, Net5) , een misdaadcomedy met Bracha van Doesburgh, Jelka van Houten en Waldemar Torenstra.

Mirjam Smit/Avrotros

Slappe koord

RTL en Talpa houden geen seizoensopening meer. Van de fusie tussen de twee commerciële omroepen zien we vermoedelijk pas iets in 2022-2023. In de slag om de zaterdagavondkijker zet RTL 4 Chantal Janzen in. Chantals Pyjama Party (30 okt, RTL4) heet haar gezellige nieuwe spelshow – niet te verwarren met haar eerdere realityprogramma. Vermoedelijk draagt iedereen een pyjama. Hier tegenover plaatst Talpa nieuwkomer Rob Kemps. De man van feestact Snollebollekes presenteert The Wheel (11 sep, SBS6), een BBC-quiz waarin de kandidaten op een grote, ronddraaiende schijf zitten en worden bijgestaan door bekende mensen. De mode om bekende Nederlanders moeilijke, enge dingen te laten doen (schoon- en schansspringen) keert ook weer terug: bij Talpa moeten ze op een slap koord een gapende kloof oversteken (highlinen). The Big Balance (SBS6) komt eind dit jaar op tv.

