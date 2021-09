Kroongetuige in zaak-Caloh Wagoh: justitie geeft mij een tweede kans

Op 7 juli 2017, bij een liquidatie op het parkeerterrein van het NS-station in Breukelen, doet hij het onbestaanbare. De dan 32-jarige Rotterdammer Tony de G. bestuurt de auto waarmee hij en de schutter vluchten nadat het slachtoffer van dichtbij met een pistool is vermoord „Toen ben ik een grens over gegaan”, zegt Tony dinsdag tijdens het eerste openbare verhoor in de strafzaak ‘Eris’. Zijn stem is vervormd en het publiek kan hem niet zien. Hij is de kroongetuige in deze strafzaak tegen een groep verdachten die vrijwel allemaal lid waren van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh.

De moord in Breukelen is de eerste keer dat hij betrokken raakt bij een liquidatie. Tony de G. is dan al een decennium actief in het criminele milieu, vertelt hij aan de rechtbank. Hij was betrokken bij handel in drugs en wapens, incasso’s bij criminelen, oplichting, wietteelt. „Bij een huurmoord gaat het niet om je eigen conflict”, vertelt hij op de vraag wat voor hem het verschil is tussen een liquidatie en de handel in drugs en wapens. „Ik heb nog nooit een wapen gebruikt.”

Na de liquidatie, waarbij Tony onder invloed is van cocaïne, gaat van alles mis. Een getuige ziet hoe ze tevergeefs een vluchtauto in brand proberen te steken bij de overstap in een andere auto. In blinde paniek laten ze de auto staan met daarin de wapens.

De G. weet dat de politie tal van sporen zal vinden, maar toch staat hij onder druk van zijn opdrachtgever nog een liquidatie uit te voeren. Hij wil niet meer. Hij probeert een andere liquidatie te vertragen en als dat niet meer lukt, vlucht hij naar Spanje. Hij vreest naar eigen zeggen voor zijn leven. „Ik was banger voor Caloh Wagoh dan voor de politie. Waarom? Omdat de politie je niet vermoordt.” Als hij daar najaar 2017 wordt gepakt is hij opgelucht en besluit hij om een verklaring af te leggen over zijn eigen rol bij de liquidatie. „Er lag veel bewijs en ik had spijt”, vertelt Tony. „Ik vond dat ik iets gedaan had wat niet kon en daarom op de blaren moest zitten.”

Het idee om niet alleen over zijn eigen rol te verklaren krijgt De G. door een rechercheur die op een onbewaakt moment zegt dat hij denkt dat Tony veel meer weet. En na een tweede gesprek beslist De G. te willen zien waar praten met de politie toe kan leiden: „Ik kon op ieder moment stoppen met verklaren, dat vond ik wel belangrijk.” Daarna gaat het snel en besluit Tony alles te vertellen over moorden die door leden van Caloh Wagoh zijn gepleegd.

Waarom nu, vraagt de rechtbankvoorzitter. De G. legt uit dat hij zonder de hulp van justitie nooit uit het criminele leven zou kunnen stappen. „Het ging om veiligheid. Ik zie dit als een tweede kans, op een leven buiten de criminele wereld.”

Hervonden herinneringen

Als kroongetuige moet Tony heel veel verklaringen afleggen. En soms leidt dat tot aanvullingen: hervonden herinneringen. Toch heeft hij niet het gevoel dat hij onder druk is gezet om te verklaren. De rechtbankvoorzitter wijst op verklaringen van getuigen die zeggen dat De G. het in het verleden niet altijd zo nauw met de waarheid heeft genomen. „Is dat geen gewoonte geworden”, wil de rechtbank weten. Nee, zegt Tony. „Als het gaat om geld verdienen, weet je dat je aan het liegen bent.” De vraag is waaruit blijkt dat hij nu niet liegt. „Ik vertel gewoon mijn verhaal, de politie moet dat verder uitzoeken en dan is het aan de rechtbank om het te beoordelen.”

Er zijn rond een andere kroongetuige verschrikkelijke dingen gebeurd, zo verwijst de rechtbankvoorzitter naar de moorden op Reduan, de broer van kroongetuige Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum, en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Heeft dat invloed, wil de voorzitter weten „Ja”, antwoordt Tony. „Daarom twijfel ik er nog elke dag over. Ik ben vooral bang voor mensen die niet in de bescherming zitten. Maar ik ga er niet anders door verklaren.”