Hoe ‘patatdorp’ Zandvoort toeleeft naar de Grand Prix

Een wandschildering van Max Verstappen. Een replica van de helm van Niki Lauda, de laatste coureur die een Grand Prix won in Zandvoort. Etalagepoppen met ouderwetse racepakken, plafondlampen gemaakt van racebanden. Eetcafé Rabbel aan het Kerkplein is dezer dagen het informele Formule 1-museum van Zandvoort.

„Deze race zet héél Nederland op de kaart”, zegt Marcel Busscher. „Het is tien keer Thialf, maar dan zonder dak.” De eigenaar van Rabbel, getooid met een racecircuit-petje, kan zijn opwinding maar met moeite in toom houden. „Als Max Verstappen zondag wint, vliegen de kopjes van m’n koffieapparaat.”

Enthousiaster dan Busscher tref je ze dezer dagen niet in Zandvoort. Hij lanceerde zelfs een speciaal racebiertje: Pitspils (‘het snelste pilsje van Nederland’). „We hebben nu ook een alcoholarme variant, gemaakt door een brouwerij waar mensen met een beperking werken.”

Met de eerste Grand Prix in 36 jaar in aantocht, strijden in Zandvoort twee emoties om voorrang: trots en onzekerheid. Trots omdat de Formule 1 na al die decennia weer terugkeert in de duinen. Wie had dat gedacht? Jarenlang lag het circuit er verloederd bij. Nog maar zes jaar geleden werd VVD-raadslid Jerry Kramer in de gemeenteraad uitgelachen toen hij voorstelde om een terugkeer van de Grand Prix te onderzoeken. Maar daarna viel alles op z’n plek: de successen van Max Verstappen, het lobbywerk van twee Oranjeprinsen, een gewillig gemeentebestuur. En dus, zegt VVD-raadslid Martijn Hendriks, „zien straks meer dan 250 miljoen mensen de beelden van ons dorp en het duinlandschap op hun televisie”.

Maar achter die trots gaat ook een heleboel onzekerheid schuil, blijkt als je lokale ondernemers en politici spreekt. Mooi, die wereldwijde aandacht voor Zandvoort, maar gaat de Grand Prix de ooit mondaine badplaats weer iets teruggeven van de oude glorie? Gaat Zandvoort nu eindelijk eens verlost worden van het imago van ‘patatdorp’: een verlopen kustplaats vol souvenirzaken, tweederangs hotels en derderangs pizzeria’s?

Jongeren glipten door het hek

Peter Tromp wijst omhoog de Oranjestraat in. „Daar stond het tot zondagavond laat vast met auto’s. Pas om half twaalf kwam het verkeer in beweging.” Tromp, sinds jaar en dag uitbater van de gelijknamige kaashandel en voorzitter van de lokale ondernemersvereniging, herinnert zich de laatste Grand Prixs in Zandvoort nog levendig.

Het ging er allemaal vrij ontspannen aan toe in die tijd: jongeren glipten door het hek van het circuit om de race te bekijken en verkochten bier en ijsjes aan wachtende automobilisten. Op de dag van de race kwamen de teams ’s ochtends vroeg langs in zijn zaak voor flinke partijen broodjes. „Om negen uur had ik al een dagomzet gedraaid.”

Dat is deze keer wel anders. Het circuit is veranderd in een vesting: het prikkeldraad rond de duinen waarin het circuit ligt is versterkt met een rij dranghekken van bijna een kilometer lang. En niet alleen is het dorp drie dagen lang afgesloten voor verkeer van buiten, aan de raceteams valt ook niet veel meer te verdienen. De Formule 1 is uitgegroeid tot een rondreizende wereld op zich, compleet met cafés, restaurants en hotels. Tromp: „Ze slapen gewoon in hun eigen vrachtwagens.”

De Zandvoortse middenstand zal het dus moeten hebben van de bezoekers, 67.000 per dag, drie dagen lang. Maar gaan die na een bezoek aan het circuit nog het dorp in voor een drankje, hapje en een stukje kaas? Wat niet helpt, is dat vanwege de coronabeperkingen de volledige randprogrammering in het dorp geschrapt is – op een reuzenrad en een kinderkartbaan na. Tromp: „Ondernemers weten eigenlijk niet hoeveel ze moeten inkopen en hoe druk ze het krijgen.”

Ook beneden op het strand zijn de verwachtingen niet bepaald hooggespannen. Vanwege de verkeersafsluiting verwachten de uitbaters van de strandtenten nauwelijks extra bezoekers – zelfs niet als het topweer wordt. „Ik heb ingekocht op mijn eigen capaciteit, en niet meer dan dat”, zegt bedrijfsleider Fred van Veenstra van strandtent Tam Tam. „Op zondag komen hier een paar vrienden kijken. Verder verwacht ik net zo’n dag als bij de WK-finale in 2010. Toen was het prachtig weer, maar was het strand leeg.”

Wie had gedacht binnen te lopen met overnachtingen, wacht ook een tegenvaller. Hoteleigenaren en bewoners vroegen in de aanloop naar de Grand Prix astronomische bedragen voor kamers en appartementen, soms met drie nullen, maar een week voor het evenement waren de hotels en pensions in Zandvoort nog steeds niet volgeboekt – al kwam dat ook omdat de organisatie vanwege corona een derde van de 100.000 tickets moest annuleren.

„We hebben gewoon te hoge prijzen gevraagd”, zegt Evert van der Mije, eigenaar van pension ’t Zwanenest, op zo’n tweehonderd meter van de boulevard. Aanvankelijk waren zijn vrouw Zwaan en hij helemaal niet van plan om de prijzen voor het Grand Prix-weekend flink te verhogen, zegt Van der Mije: ze mikken meer op „vaste klanten met wie je een goede band opbouwt”.

Uiteindelijk gingen ze toch mee in „de hausse”: waar ze in deze tijd van het jaar normaal 75 tot 100 euro vragen voor een tweepersoonskamer, is dat komend weekend 250 tot 300 euro. „Tegen mensen die wilden reserveren heb ik gezegd: als je niet van de races houdt, zou ik een ander weekend uitzoeken.” Die mensen had hij er met de kennis van nu „er toch wel bij kunnen hebben”.

Dissidente geluiden niet welkom

Openlijke tegenstanders van de Formule 1 of het circuit vind je in Zandvoort amper. Wie zijn twijfels heeft over de drukte, de geluidshinder of de dwingende commerciële belangen van de Grand Prix, houdt die op dit moment wijselijk voor zich. Het dorp heeft zich achter het evenement geschaard, dissidente geluiden worden niet getolereerd.

Dat ondervond Karim el Gebaly, gemeenteraadslid voor GroenLinks, onlangs nog aan den lijve. Hij had vragen gesteld aan het college. Hele redelijke vragen, vond hij zelf: over het speciale vervoer van kwetsbare leerlingen dat tijdelijk zou moeten wijken voor de Grand Prix en over de camping voor vijfduizend mensen die naast het circuit mag verrijzen terwijl elders in het land alle meerdaagse festivals geschrapt zijn. „Ik werd zo’n beetje gelyncht op Facebook”, vertelt El Gebaly. „Die vragen mogen blijkbaar niet worden gesteld.”

Sinds drie jaar vormt El Gebaly (28) in zijn eentje de GroenLinks-fractie in de Zandvoortse raad, die traditioneel stevig naar rechts leunt. Hij is, zoals mag worden verwacht van een GroenLinkser, best een beetje kritisch over het circuit. Toch stemde ook hij twee jaar geleden vóór een gemeentelijke subsidie van ruim vier miljoen euro aan de Grand Prix – tegen de zin van de landelijke partijtop in. De reden, zo legt El Gebaly uit op zijn werkkamer op het gemeentehuis: de druk vanuit de politiek en het dorp was simpelweg té hoog. „Als ik had tegengestemd, had ik de rest van de raadsperiode niets meer voor elkaar gekregen.”

Karim El Gebaly, raadslid voor GroenLinks in Zandvoort. Foto Olivier Middendorp

Zijn besluit kwam hem op onbegrip uit de rest van het land te staan, zegt El Gebaly, maar zijn Zandvoortse achterban begreep hem wel. Zó belangrijk is het circuit in dit dorp. „In ons verkiezingsprogramma stond dat we het circuit ‘als een gegeven’ beschouwen. Hadden we dat er niet in gezet, dan hadden we die raadszetel nooit gehaald, dat weet ik zeker. Zo werkt Zandvoort.”

El Gebaly, wiens Egyptische vader in de jaren zeventig naar Zandvoort kwam en uitbater is van een Tiroler schnitzelrestaurant, noemt zichzelf „een echte Zandvoorter”. Hij woont hier al zijn hele leven, op één jaartje Amsterdam na. Daarom begrijpt hij ook goed hoezeer het circuit verknoopt is met de Zandvoortse volksziel. Het moest zorgen voor een nieuwe start, nadat de Duitse bezetter de badplaats in de oorlog grotendeels had gesloopt ten bate van de Atlantikwall. Vrij letterlijk zelfs: het puin van de elegante villa’s en hotels werd gebruikt voor de fundering van het circuit.

Vergane glorie

Van nieuw elan is in Zandvoort al geruime tijd geen sprake meer. In ieder gesprek over de staat van het dorp duiken de woorden „vergane glorie” op. Hoe gehecht de Zandvoorters ook zijn aan hun dorp, ze vinden het lelijk en verlept. Met name de boulevard, die gedomineerd wordt door slecht onderhouden betonnen flats en leegstaande winkelpanden. Het reuzenrad, de kartbaan en de metershoge foto’s van vroegere Formule 1-races kunnen dat troosteloze decor niet verhullen. „Wat mij betreft mag er een tsunami overheen komen”, zegt Fred van Veenstra in strandtent Tam Tam. „Zo lelijk vind ik sommige gebouwen aan de kust.”

Toch lukt het Zandvoort al decennia niet het dorp weer aantrekkelijk te maken. College na college maakte plannen voor de ‘Middenboulevard’ – nooit kwam er iets van terecht. „Het project-Middenboulevard”, verzucht raadslid El Gebaly, „loopt al langer dan ik leef.”

Foto Olivier Middendorp De boulevard van Zandvoort.

Foto Olivier Middendorp Foto Olivier Middendorp Foto Olivier Middendorp

Wat de oorzaak is van dat gebrek aan daadkracht? Dat hangt af van wie je het vraagt. Volgens VVD-raadslid Hendriks komt het door de gepolariseerde gemeentepolitiek en het „gebrek aan expertise” in de ambtenarij. Kaasboer Tromp wijst naar „drie gedrochten buiten de gemeente om”: Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en het hoogheemraadschap Rijnland.

GroenLinkser El Gebaly zoekt de verklaring vooral in de aangeboren behoudzucht van zijn mede-dorpsbewoners. „Zelfs als je hier een bloemenperkje wil aanleggen, vraagt iedereen al: waaróm? De Zandvoorter houdt niet van verandering.”

De conservatieve inborst hangt volgens VVD’er Hendriks op zijn beurt weer samen met de „eilandmentaliteit” van het dorp. Geografisch gezien ligt het voormalige vissersdorp wat afgelegen van zijn buurgemeenten, aan drie zijden begrensd door de duinen en de zee. Hendriks: „Slechts een spoorbaan en twee wegen verbinden Zandvoort met de buitenwereld. En van die twee wegen is eentje pas honderd jaar oud.”

GroenLinks-spionnetje

Ook al zijn de Zandvoorters onzeker over wat het raceweekend gaat brengen, ze hopen wel dat de Grand Prix het dorp op de langere termijn een nieuwe impuls zal geven. Dat die honderden miljoenen tv-kijkers komende zondag zullen denken: hé, wat een mooie plek, laten we daar ook eens heen gaan. „Het belangrijkste is dat het plaatje er zo goed mogelijk uit ziet”, zegt kaasboer Peter Tromp. „De vlaggenparade en versierde winkels op de luchtbeelden die een uur voor de race worden gemaakt.”

GroenLinks-raadslid El Gebaly is van huis uit geen liefhebber van Formule 1, maar is „door al dit gedoe” de Formule 1 wel gaan volgen. Hij gaat zelfs naar de race komende zondag, op eigen kosten. „Dan kan ik meteen kijken of ze zich aan de afspraken houden die we als gemeente met ze hebben gemaakt, zoals: geen wegwerpplastic.” Grinnikend: „GroenLinks-spionnetje spelen.”

Kroegbaas en racefanaat Marcel Busscher had ook een kaartje voor de race, maar durft zijn zaak bij nader inzien toch niet alleen te laten. „Als Max het goed doet, moet ik vol aan de bak.” Bij de gedachte dat hij zondag niet op de tribune zit, wordt hij eventjes emotioneel. „Maar het kaartje heb ik aan m’n moeder gegeven, dus het is in goede handen.”

Correctie (2 september 2021): In een eerdere versie van dit artikel stond dat raadslid Karim el Gebaly (GroenLinks) de Formule 1-race zou bezoeken op uitnodiging van de organisatie. Dit is onjuist: El Gebaly gaat op eigen kosten.

De Dutch Grand Prix duurt drie dagen, van 3 tot en met 5 september. Op vrijdag zijn de eerste twee ‘vrije trainingen’, op zaterdag de kwalificatie en op zondag de race. Per dag worden 67.000 toeschouwers toegelaten op het circuit – een derde minder dan de 100.000 die aanvankelijk een kaartje bemachtigd hadden. Om verkeerschaos in het notoir slecht bereikbare Zandvoort te voorkomen, is de gemeente drie dagen volledig afgesloten voor autoverkeer van buiten. Bewoners kunnen het dorp alleen in en uit met een speciale toegangspas. De NS zet tijdens de drie dagen van de Grand Prix extra treinen in. Zo rijdt er tussen Amsterdam en Zandvoort iedere vijf minuten een trein. Om aan genoeg personeel en materieel te komen, zullen er op andere trajecten in het land minder treinen rijden. Het station van Zandvoort is voorzien van een ‘evenementenperron’, waardoor reizigers aan beide zijden kunnen in- en uitstappen. De parkeergarage van Interparking bij station Haarlem heeft de tarieven voor het Grand Prix-weekend flink verhoogd: parkeren kost 50 euro per dag, ongeacht de duur. Normaal gesproken is dat 50 cent per twaalf minuten, met een maximum van 25 euro per dag.