Iedere Duitse stad wil een stukje van Joseph Beuys: fietstocht in de sporen van de excentrieke kunstenaar

Eens per uur stopt bus 60 naar Kleef in het Duitse dorpje Rindern, vlak over de grens bij Lobith. Uitstappen kan bij bushalte ‘Beuys’, genoemd naar de Duitse kunstenaar Joseph Beuys die hier zijn vroege jeugd doorbracht. In het witte huis naast de bushalte, de voormalige ‘Molkerei’ van Rindern, woonde zijn familie. Op oude foto’s is te zien hoe Beuys in zijn tienerjaren in de tuin met een lammetje knuffelt.

Joseph Beuys (1921-1986) groeide op in het lieflijke landschap van de Nederrijnregio rondom Kleef. „Hier ontwikkelde hij zijn liefde voor de natuur”, zegt Frank Mehring, hoogleraar Amerikanistiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. „Hier maakte hij zijn eerste werken en tentoonstellingen.” Op de zolder van het piepkleine museum Forum Arenacum in Rindern leidt hij rond over een tentoonstelling die gewijd is aan de jeugdjaren van Beuys. Onder de eikenhouten spanten staan Beuys’ wiegje, een ladenkast en het bed uit zijn tienerkamer. „Allemaal authentiek”, verzekert Mehring. De meubels hebben 35 jaar lang in de kelder van Schloss Moyland opgeslagen gestaan, het museum dat met 6.000 werken de grootste Beuys-collectie ter wereld heeft.

Meubels uit de kinderkamer van Joseph Beuys, te zien in museum Forum Arenacum in Rindern. Foto Erick Slobbe

„Wij willen met deze expositie laten zien dat Beuys van eenvoudige komaf was”, vertelt Mehring. Later, toen hij een gevierd kunstenaar was, reed Beuys vaak in zijn Bentley S1 door de straten van Rindern. „Daar had-ie een open dak in laten maken, zodat hij eigenaar was van de enige Bentley cabrio ter wereld.” Hij was wel een tikkeltje excentrieker dan de anderen in Rindern, lacht Mehring. „Typisch Beuys, zeiden de inwoners dan.”

Mehrings tentoonstelling is een van de tientallen evenementen die dit jaar in Duitsland georganiseerd worden ter viering van de honderdste geboortedag van Joseph Beuys. Zo zijn in Rindern en omgeving diverse fietstochten uitgestippeld langs belangrijke plekken uit zijn leven. De Beuys & Bike route knoopt de verschillende etappes aan elkaar. In 300 kilometer leidt die route van Kleef, via Krefeld en Mönchengladbach naar Düsseldorf en Leverkusen. Onderweg kun je stoppen bij onder meer zijn eerste atelier, zijn stamkroeg, de musea waar hij tentoonstelde en de academie waar hij studeerde en lesgaf.

Kleef

De huidige binnenstad van Kleef ziet er totaal anders uit dan toen Beuys er als tiener fietste, op weg naar het gymnasium. Meer dan 90 procent van de stad werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest. Toch zijn er nog sporen te vinden die aan de kunstenaar herinneren. Stadsgids Brigitte Alex weet de ene na de andere sappige anekdote op te lepelen. „Daar, op het schoolplein van het gymnasium, vond in 1933 een boekverbranding plaats. Beuys wist twee boeken uit de vlammenzee te redden: een biologieboek van Carl Linnaeus en een kunstboek van Wilhelm Lehmbruck, later zijn grote voorbeelden. Symbolisch toch?”

Een markante plek, om de hoek van het gymnasium, is de Cupidozuil die in 1653 door stadhouder Johan Maurits van Nassau-Siegen was opgericht als vredesmonument. Het is een bizar en haast modern gedenkteken, geassembleerd uit oude kanonnen en kogels. „Beuys zat hier vaak op de tram te wachten en was als kind al gefascineerd door dit beeld”, vertelt Brigitte Alex. „Hier moet hij het idee hebben opgevat om beeldhouwer te worden.” Vele jaren later, in 1976, kreeg Beuys de uitnodiging om mee te doen aan de Biënnale van Venetië. „Hij heeft toen een replica van deze zuil gemaakt en die in het Duitse paviljoen tentoongesteld.” Ze laat een foto zien van de kunstenaar die, gekleed in lange regenjas, gips aanbrengt op de zuil om er een mal van te maken. „In Kleef vonden ze Beuys maar een mafketel, hij was veel te modern voor deze stad.”

Joseph Beuys in 1978 in het landschap van Rindern, nabij Kleef. Foto Gerd Ludwig

In Haus Koekkoek, destijds het Stedelijk Museum van Kleef, had Beuys in 1961 zijn eerste museale expositie. ‘Josef Beuys’, heette hij toen nog, zo blijkt uit het affiche dat in de entreehal prijkt. De kunstenaar had voor deze gelegenheid ook een cv opgesteld, een zogenaamde ‘Lebenslauf’. Daarop gaf hij als geboorteplaats Kleef aan, terwijl hij volgens officiële documenten toch echt in Krefeld geboren is. Het was het begin van een leven vol mythes, waaraan Beuys zijn imago van leugenaar en charlatan te danken heeft.

Hitlerjugend

Zeker is dat Beuys vanaf 1936 lid was van de Hitlerjugend en dat hij zich in 1941 vrijwillig aanmeldde bij de Luftwaffe. Vanwege zijn kleurenblindheid kon hij geen piloot worden, maar vloog hij mee als radiobestuurder en luchtschutter. Op 16 maart 1944 crashte zijn Stuka-bommenwerper op de Krim. De piloot kwam om, maar Beuys overleefde de klap, werd gevonden door Duitse soldaten en kwam in een militair hospitaal terecht. Tenminste, dat is de officiële lezing. Zelf heeft Beuys altijd volgehouden dat hij door Tataren in de sneeuw is gevonden, die hem in leven hielden door hem in te smeren met dierlijk vet en hem in vilten dekens wikkelden.

Na de oorlog keerde Beuys terug naar zijn ouders in Kleef en ging hij in Düsseldorf studeren bij beeldhouwer Ewald Mataré. De jaren vijftig bracht hij door in grote armoede. Hij leed aan depressies, at nauwelijks, kwam soms dagen zijn bed niet uit. Zijn artistieke output bestond vooral uit tekeningen. Om zijn oorlogstrauma’s te boven te komen, nam hij in 1957 werk aan op de boerderij van de gebroeders Franz Joseph en Hans van der Grinten, die later zijn grootste mecenassen zouden worden. ‘Beuys werkt op het land’, noemde de kunstenaar deze periode in zijn ‘Lebenslauf’.

Kerktoren in Büderich, waarvoor Joseph Beuys een monument ontwierp. Foto Erick Slobbe

Toen Beuys in 1958 een belangrijke opdracht kreeg voor een oorlogsmonument in de kerktoren van Büderich, ging hij op zoek naar een groter atelier. Hij huurde een ruimte in de ruïnes van het oude kuuroord van Kleef. Sinds 1997 is dat Kurhaus een museum, met in de collectie veel werken van Beuys en van zijn leermeester Mataré. De vleugel van het gebouw waar Beuys jarenlang werkte, is sinds 2012 ook toegankelijk. Zijn verfpotjes staan er opgeslagen in een vitrine. Aan de muur hangen vroege, sensuele tekeningen waar het talent al vanaf spat.

Vanuit het atelier kijk je uit over een mooie bomenlaan die door de gemeente Kleef is omgedoopt tot Joseph Beuys-Allee. ‘Cleve 1921-1986 Düsseldorf’ staat er in kleine witte letters op het blauwe naambordje. Ook hier weer die schimmige onwaarheden omtrent zijn geboorteplek. Hij was toch geboren in Krefeld?

Straatnaambordje bij Museum Kurhaus in Kleef, met fictieve geboorteplaats. Foto Erick Slobbe

„Beuys vond het belangrijk om te laten zien dat hij uit de omgeving van Kleef kwam”, zo verklaart Frank Mehring de verwarring. „Je hebt de feiten van de Beuys-biografie en je hebt de kunstenaarsbiografie.” Hij bladert door de catalogus van het Guggenheim in New York, waar Beuys in 1977 zijn eerste Amerikaanse tentoonstelling had. Het boek staat vol foto’s uit zijn jeugdjaren in Kleef. „Kijk, hier op zijn cv schrijft hij bij het jaartal 1922: tentoonstelling met melkkoeien. Hij was toen één jaar oud.”

Schloss Moyland

De fietstocht die in een half uur van Kleef naar Schloss Moyland leidt, maakt goed duidelijk waarom Beuys zo van dit landschap hield. Tussen de maisvelden staan fraai gerestaureerde boerderijen. Lange bomenlanen leiden langs oude psychiatrische klinieken. En dan doemt opeens dat sprookjeskasteel op, met vier hoektorens en een slotgracht, dat sinds 1997 een museum is.

Conservator Barbara Strieder stelde voor het Beuys-jaar een indrukwekkende tentoonstelling samen over zijn relatie met het sjamanisme: Joseph Beuys und die Schamanen. „Als kind al was Beuys gefascineerd door Siberië en Mongolië”, vertelt ze. „Hij las boeken over Dzjengis Khan, maar ook etnologische boeken over nomadisme. Beuys zag Khan als een verbinder tussen oost en west.” Ze wijst naar een tekening uit 1937, Beuys was toen zestien jaar oud, van de plattegrond van een ‘Mongolenpalast’. „Dit hoe hij zich toen het paleis van Khan voorstelde.”

Beuys was gefascineerd door de volkeren van ‘Eurazië’, waar nog altijd sjamanen actief zijn. Strieder: „De sjamaan zag hij als een bemiddelaar tussen de spirituele en materiële wereld. Iemand die kan communiceren met geesten en dieren.” Vanaf de jaren zestig begon Beuys zich in zijn performances ook zelf de rol van sjamaan aan te meten. „Hij geloofde echt dat hij met dieren kon communiceren. Hij smeerde zich in met honing en bladgoud. Volgens hem konden we veel leren van de intuïtie van dieren.”

Bijzonder is een piepkleine tekening, in 1943 gemaakt op een minuscuul notitieblokje, van het hoofd van een Tataar. Hoewel onder het bewind van Stalin veel Tataren zijn gedeporteerd, moeten ze op de Krim nog zeker hebben rondgezworven, denkt Strieber. „Deze tekening bewijst dat Beuys ze daar heeft ontmoet.”

Viltkostuum en hoed van Joseph Beuys, op de tentoonstelling Joseph Beuys und die Schamanen in Schloss Moyland. Foto Erick Slobbe

Beuys’ weduwe Eva heeft altijd gedacht dat het Tatarenverhaal een droom was, een hallucinatie, veroorzaakt door zijn ernstige verwondingen. Zelf vertelde Beuys vaak dat hij staal in zijn schedel had, vandaar dat hij altijd een hoed droeg om zijn littekens te bedekken. Die hoed hangt nu, net als zijn vilten pak, in een vitrine – als cruciale ingrediënten van zijn zorgvuldig gecultiveerde imago.

Krefeld

Ook in Krefeld wil men graag een graantje meepikken van de beroemdheid van Beuys. De fietsroute leidt langs het huis waar hij de eerste drie maanden van zijn leven woonde – een glimmend naambordje is het enige dat nog aan die periode herinnert. Interessanter is de tussenstop bij Pax Christi, een katholieke kerk die gevuld is met hedendaagse kunst, waaronder ook een bijzonder werk van Beuys. In de muur van de kerk is, net boven de plint, een vitrine ingemetseld met daarin een samoeraizwaard gewikkeld in vilt. Ook hier kleeft weer een mythisch verhaal aan, vertelt de beheerder van de kerk, Anne Hermanns-Dentgens. „Op de dag dat wij een gat in de muur hakten, in 1989, om het kunstwerk te kunnen bijzetten, viel ook de Berlijnse Muur. Toeval of niet?”

Het huis in Krefeld waar Joseph Beuys de eerste drie maanden van zijn leven woonde. Foto Erick Slobbe

Door buitenwijken vol brutalistische architectuur en via een met brandnetels overwoekerd fietspad langs een snelweg gaat de route verder naar Mönchengladbach, een belangrijke halte van de Beuys-pelgrimstocht. Hier staat Museum Abteiberg, dat niet had bestaan als architect Hans Hollein en Beuys elkaar niet hadden ontmoet op de kunstacademie in Düsseldorf. Tien jaar lang heeft Beuys zich met de bouw van het museum bemoeid. Hij was een voorstander van ‘open musea’ met democratisch gekozen directeuren. Als je het museum nu binnengaat, daal je meteen via een trap af naar een uit de berg gehakte entreezaal. Zo wilden Beuys en Hollein duidelijk maken dat het museum geen tempel is.

Muurschildering van Hans Hollein en Joseph Beuys bij Museum Abteiberg in Krefeld. Foto Erick Slobbe

De laatste etappe van de fietstocht leidt langs de Rijn en over de Oberkasseler Brücke naar het centrum van Düsseldorf. Dit is dezelfde route die Beuys vanaf 1961 ook dagelijks aflegde als forens, toen hij lesgaf aan de academie. Hij was zeer geliefd bij zijn studenten, vertelt stadsgids Jörg Allenstein. „Hij had een groot aura, iedereen keek naar hem op.” In 1971 begon Beuys te protesteren tegen de toelatingseisen, omdat hij vond dat iedereen het recht had op onderwijs. Toen hij het gebouw in 1972 met studenten bezette, werd hij ontslagen. Maar Beuys vocht zijn ontslag aan en kreeg van de rechter gelijk.

De terugkeer van hun goeroe werd door de studenten van Beuys uitbundig gevierd. Stadsgids Jörg Allenstein wijst naar een paal aan de overkant van de Rijn. „Zijn leerling Anatol Herzfeld hakte een kano uit een populier en voer hem daar, bij kilometerpaal 744, de Rijn over. Dat was best een gevaarlijke onderneming, want de stroming is hier sterk.” Hij toont een foto van Beuys die in een zwemvest fier op de punt van de kano staat. „Precies als op het beroemde schilderij van George Washington die de rivier Delaware oversteekt.”

Beuys stierf uiteindelijk aan hartfalen, terwijl hij aan het werk was in zijn atelier. Maar zijn graf is op deze fietstour niet te bezoeken. De as van Beuys is uitgestrooid over zee. Wel is een mooi aandenken te zien op de gevel van de Kunsthalle in Düsseldorf. Wie goed kijkt, ziet over de hele hoogte van het witte gebouw een subtiele rode lijn van verf lopen. Het is een traan van bloed, in 1986 tijdens een performance aangebracht door collega-kunstenaar James Lee Byars, als hommage aan zijn overleden held.

Beuys & Bike fietsroute. Inl:

De . Inl: dein-nrw.de/beuys . In natuurgebied de Duffelt tussen Nijmegen en Kleef is t/m 3 oktober een tweede fietsroute langs zeven fotowerken van Beuys uitgezet. Inl: artandclimatechange.com De tentoonstelling Joseph Beuys und die Schamanen is t/m 19 september te zien in Schloss Moyland.

