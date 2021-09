De ‘prinsen van de woestijn’ wonen nu in een buitenwijk

Thee in de bedoeïenentent

Als zevenjarig jongetje kwam Van Straten met zijn ouders en broers vanuit de Verenigde Staten naar Beersheva, een stad in het zuiden van Israël. „Aan het einde van onze straat begon de woestijn”, vertelt hij. Toen Ariel en zijn oudere broer Michael eens samen de woestijn in liepen, werden ze uitgenodigd in een bedoeïenentent. Dat maakte indruk. „Er kwam een man naar buiten met zo’n zilveren zwaard aan zijn riem, en wij dronken daar thee en lagen in de kussens”, vertelt Van Straten. De broers groeiden op tussen Israël en Nederland, waar hun vader was geboren.

De bedoeïenencultuur zouden ze altijd bij zich blijven dragen. Michael trok na zijn studie diergeneeskunde in Utrecht terug de woestijn in, als kamelenspecialist. Ariel werd fotograaf en had al jong het idee ooit de bedoeïenen en hun leefstijl te documenteren. Het kwam er nooit van, tot hij in 2018 besefte dat de tijd begon te dringen – alles wat hij zich uit zijn jeugd herinnerde, was in rap tempo aan het verdwijnen. „Ik merkte dat het steeds minder werd. Minder kamelen, minder tenten, minder traditionele kleding.” Waar hij ooit bedoeïenententen langs de weg zag, was nu eindeloze bebouwing. Traditionele koffiepotten werden plastic thermoskannen. Van Straten besloot het fotoproject eindelijk uit te voeren, samen met Salam al-Touri, een vriend die werd geboren in een bedoeïenendorp.

De bedoeïnen hebben een slechte reputatie. „Als ik Israëliërs vraag om associaties, hoor ik: smokkelaars, dieven, moordenaars”, zegt Van Straten. „Dat is het tegenovergestelde van waar ik mee ben opgegroeid.” Hij ontkent niet dat er problemen zijn – „de hoeveelheden wapens en munitie zijn onvoorstelbaar” – maar die komen volgens hem grotendeels doordat de staat de bedoeïenen aan hun lot overliet. Van Straten noemt de bedoeïenen de „meest verwaarloosde bevolkingsgroep” van Israël. „Beetje bij beetje werden ze ingeperkt, zonder enige begeleiding werden ze in armoedige buitenwijken weggestopt.” Afgesneden van hun traditionele leefwijze en geconfronteerd met torenhoge werkloosheid hebben veel bedoeïenengemeenschappen het zwaar.