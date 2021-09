Assistent-bondscoach Danny Blind laat niets aan het toeval over en bereidt zich minutieus voor

Eerlijk gezegd hadden ze er thuis niet op gerekend, zegt Yvon Blind: de herbenoeming van Louis van Gaal als bondscoach. Met zijn partner Truus genoot Van Gaal van zijn vrijheid en Yvons eigen man Danny had zo zijn eigen bezigheden de afgelopen jaren: hij zat in de raad van commissarissen van Ajax, was analist bij Ziggo en ambassadeur van Spieren voor Spieren en Voedselbanken Nederland.

Thuis hadden ze een nieuw ritme ontwikkeld, zegt Yvon, sinds Danny vier jaar geleden als bondscoach was ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Hij had het niet meer zo druk als voorheen, maar zorgde er wel voor dat hij elke dag een paar afspraken had. Als je op een stoel gaat zitten word je vanzelf oud – het zou een lijfspreuk kunnen zijn.

Toen kwam dat telefoontje van de KNVB: of hij assistent-bondscoach wilde worden onder Van Gaal, net als tussen 2012 en 2014. De twee hadden ooit afgesproken dat ze er samen voor zouden gaan „als Louis iets zou gaan doen”, mits de ambitie er nog was. Die is er, verzekert Yvon Blind. „Natuurlijk heeft Danny bedenktijd gevraagd, maar de knop was snel om.”

Zijn ontslag als bondscoach in 2017 vormde geen obstakel. Het was pijnlijk geweest, nadat hij na een 2-0 nederlaag bij Bulgarije aan de kant was gezet, maar Blind nam de kritiek niet persoonlijk. Ontslagen worden hoort bij het vak. Net als kritiek. Hij kreeg het verwijt dat hij de toen piepjonge Matthijs de Ligt voor de leeuwen had geworpen, die vervolgens een fout maakte. Maar met zoveel blessures was dat geen keuze uit luxe, wist Blind. Na zijn ontslag dacht hij: ik moet door.

Blind en Van Gaal – de een heeft een roemrijke carrière als speler achter de rug, de andere als coach – moeten Nederland naar het WK van 2022 in Qatar loodsen. De ploeg staat tweede in de kwalificatiepoule, met één punt minder dan Turkije en evenveel punten als Noorwegen en Montenegro. Dat betekent dat het elftal na een korte voorbereidingstijd meteen moet presteren , deze woensdag tegen Noorwegen.

Ongeduldig

Wie met vrienden, familie en collega’s over Danny Blind (60) praat, hoort dezelfde typeringen terugkomen: ambitieus, pragmatisch, scherpzinnig, authentiek, toegankelijk. En ja, ook ongeduldig. „Als mensen met wie hij werkt niet op zijn level zitten, begint hij te zuchten”, vertelt filmmaker en vriend Eddy Terstall, die Blind leerde kennen tijdens het maken van een commercial. „Dan betrekt zijn gezicht. Wat dat betreft is hij een typische Zeeuw.”

Het is de reden, zegt Yvon Blind, waarom hij nooit met jonge voetballers heeft gewerkt. Daar heeft hij het geduld niet voor, en dat weet hij van zichzelf. Natuurlijk moet hij internationals ook uitleg geven, maar „die jongens zijn allemaal goed, die hoef je niet meer te kneden”.

42-voudig international Blind wordt weleens neergezet als iemand die met alle winden meewaait, maar dat beeld klopt niet, zegt David Endt, twintig jaar teammanager bij Ajax, waar Blind speler, trainer, technisch directeur en bestuurder was. Dat mag zo overkomen, zegt hij, maar intern gaat hij de discussie aan. Hij praat anderen niet naar de mond.

Dat is ook de ervaring van Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. Blind was de afgelopen drie jaar „buitengewoon scherp” in vergaderingen. Hij schakelde makkelijk met directieleden Edwin van der Sar en Marc Overmars, met wie hij nog voetbalde, maar waakte ervoor op hun stoel te gaan zitten. Meijaard: „Ook over niet-voetbalonderwerpen was hij heel kritisch. Hij dacht na over het voortbestaan van de onderneming, las zich goed in.”

Tot de essentie kunnen doordringen – het is een van Blinds sterkste kwaliteiten. Als het op transfers aankwam wilde hij als commissaris alles weten over doorverkooppercentages en agentenprovicies. Zoals hij ook interesse toont voor de financiering van de films van vriend Terstall. „Dan zit ik te wikken en te wegen en vraag ik of hij mee wil denken. Vaak volgt er een gezichtspunt waar ik zelf niet op was gekomen.”

Gelijkenis met Van Gaal

Blinds denk- en werkwijze toont gelijkenis met die van Van Gaal, vindt Terstall, en dat verklaart mede waarom ze „kunnen lezen en schrijven met elkaar”. Een van de dingen die Blind bijvoorbeeld van Van Gaal heeft geleerd, zegt hij, is dat het beheersen van ruimte in voetbal de basis voor alles is. „Dat heeft hem echt de ogen geopend.”

Terstall herinnert zich een gesprek met Blind voorafgaand aan de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Spanje op het WK van 2014 in Brazilië. Zoon Daley Blind kwam tegenover Azpilicueta te staan, op een lege vleugel. ‘Óf Daley óf Azpilicueta gaat de wedstrijd beslissen’, zei Danny. ‘De rest kun je tegen elkaar wegstrepen.’ Hij kreeg gelijk. Daley ging slimmer met de ruimte om en gaf twee belangrijke assists.”

Van Gaal koos voor Blind, zegt ook David Endt, omdat die niets aan het toeval overlaat en zich minutieus voorbereidt. Volgens Yvon Blind ging haar man na het belletje van de KNVB meteen lijstjes maken en wedstrijden bekijken van spelers en tegenstanders. „Je bent altijd afhankelijk van anderen, maar die afhankelijkheid probeert hij zo klein mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een goede voorbereiding. Toen hij trainer was van Ajax lag hij weleens wakker van die afhankelijkheid. ‘Dat ga ik nooit meer doen’, zei hij.”

Overleden broer

„Ik ben niet een superopen persoon”, zei Blind deze zomer in de tv-serie Meer dan goud, waarin zes oud-sporters in een kasteel vertellen over de hoogte- en dieptepunten in hun carrière en leven. In ‘zijn’ aflevering haalde hij herinneringen op aan zijn jeugd in Walcheren, de mislukte missie om als bondscoach het WK van 2018 te halen, het winnen van de Champions League met Ajax in 1995 en zijn beslissende penalty in de wedstrijd om de wereldbeker.

Toen het gesprek kwam op zijn vijf jaar oudere broer, die in 1973 overleed na een botsing met zijn brommer, schoot hij even vol. „Hij bleef er rustig onder, maar we werden er allemaal stil van”, vertelt ex-wielrenner Hennie Kuiper, een van de andere deelnemers. „Buiten de camera hebben we het er niet meer uitdrukkelijk over gehad, maar dat soort ontboezemingen zorgde wel voor veel vertrouwen in de groep.”

Kuiper denkt dat Blind op die manier ook een elftal tot een geheel smeedt: door zichzelf te blijven. „In de zes dagen dat ik hem heb meegemaakt heeft hij nooit zijn borst vooruit gestoken of iets aangedikt. Hij bleef zichzelf, gedroeg zich niet anders zonder camera’s.”

Volgens Yvon Blind – zelfs zij was verrast door zijn openheid – heeft hij veel reacties gekregen op de uitzending. „Normaal geeft hij alleen voetbalgerelateerde interviews, dit breekbare en gevoelige laat hij zelden zien.” Het ontstond spontaan, zegt ze, door zijn band met andere deelnemers, maar het zal ook niet snel opnieuw gebeuren. „Dat vindt hij niet nodig. Hij is erg gesteld op zijn privacy.”

De behoefte aan privacy zit hem niet in de weg bij zijn werk, zegt ze, hij kan ook goed met de spotlights omgaan. Maar privé mijdt hij plekken waarvan hij weet dat alle ogen op hem gericht zullen zijn. „Voor corona ging ik bijvoorbeeld graag naar concerten, maar dan hoefde ik hem écht niet te vragen om mee te gaan. Hij voelt zich bekeken, zegt hij. Dat vindt hij niet fijn.”

Buiten het voetbal zoekt Blind alleen de camera’s op als hij anderen kan helpen. Zo trapte hij vorig jaar een actie van supermarktketen Dirk af, waarbij klanten hun statiegeldbonnetjes konden inleveren voor de voedselbank. Blind werd een paar jaar geleden ambassadeur van Voedselbanken Nederland, nadat een adviseur van de organisatie hem had aangesproken op de golfbaan. Of hij iemand kende die voelde voor zo’n erefunctie. Waarop Blind zei: ik doe het zelf wel.

In een gesprek met Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland, verbaasde Blind zich erover dat naar schatting 300.000 tot 400.000 inwoners van een rijk land als Nederland (van wie 40 procent kind) honger lijden. „Dat is toch onbestaanbaar”, zei hij. „Hij raakt mensen omdat hij zo gewoon is”, zegt Wijnbelt. „In een groep wordt hij een van de velen. Dat heb ik met BN’ers weleens anders meegemaakt.”

Het mooie van Blind, zegt Wijnbelt, is dat hij niet alleen ergens een cheque ophaalt, maar ook meedenkt met de organisatie. Wat zijn de consequenties van een leven in armoede? „Voedsel is belangrijk, zegt hij dan, maar zonder geld kun je ook niet naar een voetbalwedstrijd. Dus wil hij binnen Ajax bespreken of het mogelijk is vrijkaarten voor arme gezinnen te regelen. En als dat lukt ook bij andere profclubs. Die manier van denken vereist empathie.”

Zoon Daley

David Endt vertelt hoe Blind na het winnen van de wereldbeker met Ajax, in 1995, prijzengeld gaf aan de mensen die daarvoor niet in aanmerking kwamen, zoals de materiaalman en de dames van het spelershome. Het is kenmerkend voor zijn sociale inborst, vindt hij. „Danny komt uit een arbeidersgezin. In gesprekken heeft hij het soms over de ongelijkheid in de wereld. Daar kan hij zich druk over maken. Ik heb vaker meegemaakt dat hij opkwam voor mensen bij vermeende misstanden.”

Bij het Nederlands elftal zal Blind opnieuw met zoon Daley werken, maar volgens vrienden en collega’s heeft hij het vaderschap altijd goed weten te scheiden van zijn sportieve- en bestuurlijke functies. Leen Meijaard: „Ik moet eerlijk zeggen: in beraadslagingen van de rvc is hij daar heel zuiver in. Ik heb hem nooit horen zeggen: ‘Ik hoor van Daley dit of dat.’ Als we het over Daley hebben, doen we dat aan het einde. Hij gaat dan weg. ‘Sorry Danny, we gaan het nu over Daley hebben.’ Dat vindt hij heel normaal.”

Eén ding had Meijaard al snel door: tijdens wedstrijden van Ajax kon hij maar beter niet naast Blind gaan zitten. „Hij is zó kritisch. Je hebt dan altijd het gevoel dat je een slechte wedstrijd hebt gezien, ook al hebben we gewonnen.”

Trainer en bestuurder Ajax, Sparta en Oranje Nadat hij in 1999 als speler was gestopt, vervulde Danny Blind (1961) verschillende functies bij Ajax. Hij was onder meer directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleiding en coach van het eerste elftal. Een jaar na zijn ontslag bij Ajax 1 in 2006, werd Blind technisch directeur bij Sparta. Een seizoen later keerde hij als ‘td’ terug bij Ajax. In 2012 ging Blind aan de slag bij Oranje. Eerst als assistent, vanaf 2015 als bondscoach. Na zijn ontslag in 2017 werd hij lid van de Raad van Commissarissen bij Ajax.