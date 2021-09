Nederland kleurt weer helemaal rood op Europese coronakaart

Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn de afgelopen 24 uur 2.821 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (2.535). Het aantal positieve tests zit al een maand tussen twee- en drieduizend. Er zijn twee sterfgevallen gemeld. Dit betekent niet perse dat deze personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want sterfgevallen worden vaak met vertraging doorgegeven.

Het aantal coronapatiënten dat wordt verzorgd in Nederlandse ziekenhuizen is iets toegenomen ten opzichte van woensdag. Het aantal met Covid-19 opgenomen patiënten is met acht gestegen naar 651, blijkt uit de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Aan de hand van de coronakaart kunnen landen besluiten om extra voorwaarden te stellen aan reizigers uit risicolanden en/of regio’s, zoals een vaccinatiebewijs of verplichte quarantaine. Voor kleurcode rood moeten er in de laatste veertien dagen in een regio 200 tot 499 besmettingen zijn per 100.000 inwoners, of als meer dan 4 procent van de tests positief is tussen de 75 en 499 besmettingen op 100.000 inwoners. Bij meer besmettingen kleurt een regio donkerrood.

Alle Nederlandse provincies staan sinds donderdag weer op rood op de coronakaart van de Europese gezondheidsdienst (ECDC). Voor negen provincies is het risiconiveau omhoog gegaan; Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland kleurden vorige week al rood. Het is het op één na hoogste waarschuwingsniveau op de kaart.

Er is discussie over het geven van boostershots, nadat in Israël werd geconstateerd dat de effectiviteit van de coronavaccins na een aantal maanden afneemt . Israël was een van de eerste landen waar gevaccineerd werd en daarmee is het voor veel Israëliërs al ruim een half jaar geleden dat ze hun eerste prik kregen. Iedereen boven de 40 jaar mag daar inmiddels een boosterprik gaan halen. Het hoofdkantoor van het EMA in Amsterdam. Foto Piroschka van de Wouw/Reuters

Er is „geen dringende behoefte” aan het geven van boostershots van coronavaccins aan volledig gevaccineerde personen die niet tot een risicogroep behoren. Dat concludeert het EMA donderdag op basis van een rapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) dat woensdag werd gepubliceerd. Een zogeheten boostershot is een extra prik nadat iemand volledig is ingeënt.

‘Minstens 15 miljoen coronavaccins weggegooid in Verenigde Staten’

Apotheken en overheden in de Verenigde Staten hebben sinds maart minstens 15 miljoen doses coronavaccins weggegooid. Dat blijkt uit gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention, de Amerikaanse GGD’s, waar nieuwszender NBC woensdagavond over bericht. Volgens het medium is dit aantal veel hoger dan oorspronkelijk gedacht en kan het werkelijke aantal nóg hoger zijn, omdat niet alle gegevens openbaar zijn gemaakt.

De grootste verspillers zijn de apotheekketens Walgreens, CVS, Walmart en Rite Aid, met elk meer dan een miljoen weggegooide vaccins. Uit de door NBC bemachtigde gegevens is volgens het medium niet te achterhalen wat de reden is voor het weggooien van de doses. Een dosis moet worden weggegooid als bijvoorbeeld de flacon kapot is of als de vriezer waarin de vaccins bewaard worden tijdelijk een storing heeft gehad. Volgens gezondheidsexperts is het zonde dat de vaccins worden weggegooid, terwijl in armere landen coronavaccins schaars zijn.