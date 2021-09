China beperkt tijd om te gamen want jongeren moeten ‘hard’ zijn

Wang Yitong is zestien. Hij heeft kort borstelhaar en een lief gezicht. „Vroeger was ik best verslaafd aan gamen”, zegt hij via de sociale media-app WeChat vanuit de slaapkamer bij zijn ouders in Beijing. „In de vakanties speelde ik soms wel acht of tien uur achter elkaar.”

Nu kan dat niet meer. De overheid heeft de tijd die een minderjarige mag gamen onlangs teruggebracht naar één uur per dag, en dat uitsluitend op vrijdag, zaterdag en zondag tussen acht en negen uur ’s avonds.

Wang is er niet rouwig om. „Ik wilde het toch al niet meer doen. Om niet in de verleiding te komen heb ik veel games van mijn computer gewist, nog voordat ik hiervan hoorde.” Het kostte hem niet alleen veel tijd, maar ook veel geld. Soms wel honderden euro’s. Het geld kwam van zijn ouders, die niet wisten dat hij het uitgaf om wapens te kopen binnen de games.

Hij speelde veel samen met vrienden van school. „Glory of Kings en zo, dan vecht je met een groep tegen een andere groep.” Zijn ouders vonden het niet goed dat hij veel gamede. Hij zelf eigenlijk ook niet. Hij wilde zijn tijd liever aan zijn studie besteden, want hij wil later „natuurlijk” naar de universiteit.

Zo makkelijk als Wang de nieuwe regels aanvaardt, zo moeilijk hebben sommige vrienden het ermee. „Die vinden het wél een stomme maatregel.” Zijn ze soms boos dat de overheid zich zo ingrijpend bemoeit met hun privéleven? Die vraag verbaast Wang hogelijk. „Nee, op die manier heeft niemand die ik ken er nog over gepraat”, zegt hij na enig nadenken. Zijn vrienden vinden het gewoon heel irritant dat ze nu nog zo weinig kunnen gamen.

Gewoon de stekker eruit

Een moeder van 38, met twee zoons van acht en twaalf, vertelt dat haar jongens dol zijn op games. „Ik denk dat de overheid wel moest ingrijpen omdat veel ouders er te slap voor zijn”, zegt ze. „Ik heb het heel druk, dus ben allang blij als de kinderen lekker spelen”, zegt de vrouw. Zij geeft haar naam liever niet. „Ik ben bang dat zo’n krantenartikel opeens weer boven water komt als mijn zoons later bijvoorbeeld bij het leger willen. Dan worden ze daarom misschien afgewezen”, licht ze toe.

Nu heeft ze spijt dat ze haar zoons zo veel achter de computer liet zitten. „Toen de oudste naar school ging, merkte ik dat hij zich slecht kon concentreren”, zegt ze. „En als ik hem nu van de computer weg wil slepen accepteert hij dat niet.” Dat geeft veel ruzie. „Als de overheid er na een uurtje gewoon de stekker uittrekt, is kwaad worden zinloos.” Vooral de oudste schreeuwt dan wel even van woede, denkt ze, maar er komt geen ruzie van.

De nieuwe regels over gamen kwamen voor Wang Yitong wel onverwacht, vertelt hij. „De overheid had kort daarvoor al bepaald dat je nog maar anderhalf uur per dag mocht spelen. Dat ze al zo snel met een nog strengere regel komen vind ik gek.”

De strenge aanpak van het gamen maakt deel uit van een bredere campagne tegen alles wat slecht zou zijn voor jongeren. Die campagne lijkt in een stroomversnelling te komen. De linkse nationalist Li Guangman schreef een blogpost op WeChat, die al snel werd overgenomen in de belangrijke staatsmedia. Een teken dat de top van de Communistische Partij van China het met Li eens is.

Dat is best schrikken. Li trekt namelijk van leer tegen een hele reeks van wat hij als misstanden ziet: tegen de Chinese rijken, tegen op Amerikaanse leest geschoeid amusement en tegen de verslapping van de jeugd. „Als we blijven meedoen met de strategie van de VS die ons aan de tepel van de amusementsindustrie gekluisterd houdt, als we onze jonge generatie zijn hardheid en mannelijkheid laten verliezen, dan zullen we ten val komen (..) net als de Sovjet-Unie”, waarschuwt hij.

In dienst van de vijand

Li fulmineert specifiek tegen Gao Xiaosong, een zanger, muziekproducent en talkshowpresentator die tot maart van dit jaar aan het hoofd stond van Alibaba Muziek, een bedrijf van Jack Ma. Kort nadat bekend werd dat de overheid Ma had gevraagd om een deel van zijn culturele bedrijvigheden af te stoten, stapte hij op.

Li noemt Gao een „Amerikaan”: een Chinees die zich voor het karretje van Amerika laat spannen en daarmee in dienst staat van de vijand.

Ook China’s rijken moeten hun hart vasthouden. Li herhaalt weliswaar de eerdere geruststelling van de overheid dat het niet de bedoeling is dat „de rijken vermoord worden om de armen te helpen”, maar hij vult aan dat de overheid wel „de chaos van het grootkapitaal” moet aanpakken.

Vooral dat laatste kan waarschijnlijk op veel maatschappelijke bijval rekenen. De economische koek is in China allang verdeeld. Het is steeds moeilijker voor de armeren om ooit nog rijk te worden. Ze kunnen zich de dure bijlessen die kinderen meer kans geven op een plek op de universiteit niet veroorloven, huizen zijn onbetaalbaar en de dekking van ziektekostenverzekeringen is beperkt.

Li voorspelt dat de huizenprijzen en de medische kosten worden aangepakt. Dat past allemaal in een breder kader: „Dit is een transformatie van kapitaalgericht naar mensgericht”, schrijft hij. „Het betekent de terugkeer naar de oorspronkelijke bedoelingen van de Communistische Partij.” En als waarschuwing voor wie zich daartegen waagt te verzetten: „Allen die deze mensgerichte verandering in de weg staan, zullen terzijde worden geschoven.”

Maximale gametijd in de praktijk Iedereen die in China wil gamen, moet zich eerst registreren met zijn eigen identiteitsbewijs en geboortedatum. Vaak wordt dan ook het gezicht gescand. Elke aanbieder van games is verplicht om te controleren of het gaat om iemand van boven of beneden de 18 jaar. Als je voor de tweede keer inlogt, scant de aanbieder je gezicht opnieuw. Komt dat niet overeen met het gezicht van degene op de identiteitskaart, dan kun je niet inloggen. Toch weten sommige jongeren om deze barrières heen te komen. Als iemand van boven de 18 bereid is om zijn of haar gezicht even voor de camera te tonen, kan een ander daarna gewoon spelen.