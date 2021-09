Bankoverval next level: bende bindt gijzelaars op vluchtauto’s

Araçatuba, een stad van 200.000 inwoners in de deelstaat São Paulo, verkeerde dinsdagochtend in shock na een van de spectaculairste bankovervallen van Brazilië een dag eerder door een groep gewapende overvallers. Een aantal scholen bleef dinsdag gesloten op last van de politie, die in het centrum explosieven onschadelijk moest maken die door de overvallers waren achtergelaten. Zij hadden die op twintig plekken in de stad geplaatst, als booby traps, om gemakkelijker te kunnen ontsnappen.

Met hetzelfde doel hadden ze tijdens de overval zeker elf burgers gegijzeld, die ze tijdens hun aftocht als menselijk schild op de motorkappen en daken van de vluchtauto’s hadden gebonden, om hen na twee uur weer vrij te laten.

Goed voorbereid

De bende bestond uit mogelijk twintig zwaar bewapende overvallers, aldus de politie. Kort na middernacht op maandag beroofden ze twee bankfilialen, gebruikmakend van explosieven, terwijl ze in de lucht schoten om mensen op afstand te houden. Ook sloten ze straten af met brandende auto’s en zetten ze drones in om de politie in de gaten te houden.

Er vonden twee vuurgevechten plaats, waarbij twee burgers en een overvaller omkwamen en vier gewonden vielen. Een 25-jarige fietser raakte zwaar gewond toen een van de explosieven ontplofte terwijl hij passeerde. Zijn beide voeten moesten worden geamputeerd. Een van de doden was een man die de overvallers filmde, waarna ze hem onder vuur namen.

De overval was deels live te volgen op tv en via Twitter. Zo was te zien hoe overvallers vijf gijzelaars door een uitgestorven straat dreven, terwijl ze in de lucht schoten. Op beelden van surveillancecamera’s is te zien hoe negen auto’s van de overvallers in slakkengang door de stad rijden, met op de daken en motorkappen van bijna alle wagens gijzelaars gebonden. Eén van hen staat rechtop met zijn bovenlichaam door het open dak, terwijl hij zijn handen omhoog houdt.

Hoeveel geld is gestolen, is niet bekend. Op sommige beelden is te zien hoe voorbijgangers bankbiljetten oprapen die de overvallers hebben laten vallen of uit het raam hadden gegooid. Drie verdachten zijn gearresteerd, de overigen waren dinsdagmiddag nog voortvluchtig, aldus de politie, die een klopjacht is begonnen. Zeven van de vluchtauto’s zijn inmiddels leeg teruggevonden.

„De overvallers waren gekleed als soldaten uit de oorlog, met helmen en dergelijke”, vertelde een gijzelaar aan de zender Globo. „Ze dreigden me in mijn gezicht te schieten als ik me niet goed vasthield”, vertelde een ander die op een motorkap was vastgebonden. „Nog nooit heb ik me zo goed aan iets vastgehouden.”

Dergelijke overvallen, gepleegd door grote groepen gewapende mannen, komen steeds vaker voor in Brazilië. In juli bestormde een groep bankrovers een bank in Botucato, elders in de deelstaat São Paulo. Begin december vorig jaar vonden twee vergelijkbare overvallen plaats. Bij een daarvan vielen twintig mannen een filiaal van Banco do Brasil binnen in het stadje Cametá, in de noordelijke deelstaat Pará, waarbij ze ook gijzelaars namen. Daarbij kwam een gijzelaar om het leven. Diezelfde week had een groepsoverval plaats op een filiaal van dezelfde bank in de stad Criciúma.

Zulke goed georganiseerde overvallen worden de nieuwe Cangaço genoemd, naar de gangsters die delen van Brazilië onveilig maakten in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw, aldus veiligheidsexpert Guaracy Mingardi dinsdag tegenover de BBC. Volgens Mingardi zijn de bendes in opkomst sinds 2015, en richten ze zich vooral op banken en bedrijven die geld en kostbaarheden opslaan en vervoeren.