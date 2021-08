Er is maandag een wolf ontsnapt in DierenPark Amersfoort. Bezoekers wordt gevraagd om naar een binnenlocatie van de dierentuin te gaan. Dat blijkt uit een melding van Burgernet.

De wolf zou los door het park lopen. Volgens de regionale omroep RTV Utrecht wordt er geprobeerd om de wolf zo snel mogelijk te vangen.

Het is niet de eerste keer dat er dieren ontsnappen in de dierentuin. In november vorig jaar ontsnapten twee chimpansees uit hun kooi, nadat een verzorger een deur niet goed had gesloten. De dieren zijn vervolgens doodgeschoten omdat ze agressief waren naar medewerkers van de dierentuin.