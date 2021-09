Wassenaar wil dat ene Gallische dorpje blijven

Het liquidatieplan leest als een koele scheidingsakte. Er zijn financiële bepalingen, juridische clausules, lopende verplichtingen waaraan nog moet worden voldaan. Er wordt ontvlochten en verdeeld: Wassenaar krijgt de ict en de archieven, Voorschoten het sociaal domein, met de bijbehorende ambtenaren. Het onderhoud van de begraafplaatsen wordt voorlopig nog gedeeld.

In een tijd waarin gemeenten steeds méér samenwerkingsverbanden aangaan (gemiddeld 33), doen deze twee Zuid-Hollandse gemeenten deze week juist het omgekeerde. Per 1 september komt er een einde aan acht jaar samenwerken. De werkorganisatie Duivenvoorde – het ambtenarenapparaat dat zij deelden – is niet meer.

Op het Wassenaarse raadhuis De Paauw is de sfeer wat weemoedig. De ambtenaren hebben moeten kiezen tussen de een of de ander. Maar in ‘Team Wassenaar’ is er ook opluchting, vertelt gemeentesecretaris Hélène Oppatja. „We hebben er veel toewijding en energie in gestoken om het construct in stand te houden. Maar vanzelf ging het nooit.”

Het voelt als vrienden die gaan verhuizen Hélène Oppatja gemeentesecretaris van Wassenaar

Officieel is de reden dat Wassenaar meer op Den Haag is gericht en Voorschoten meer op Leiden. Eén ambtenarenapparaat voor twee gemeenten waar „de beleidswensen van de colleges” uiteenliepen, bleek in de praktijk niet te werken, zeggen politici in beide gemeenten. Wel als het ging om bijvoorbeeld bedrijfsvoering of automatisering. Niet als het ging om beleid: zelfs de algemeen plaatselijke verordeningen, met de regels voor handhaving, verschilden. Er werd dubbel werk gedaan, waardoor de werkorganisatie juist inefficiënt was.

Dieper zit bij Wassenaar de wens om zelfstandig te blijven en zelfstandiger te worden. Dat staat in het coalitieakkoord, dat vindt de oppositie, dat willen de inwoners. „Zelfstandigheid is een breed gedeelde wens”, vertelt burgemeester, Leendert de Lange. Het zit „in het DNA” van de Wassenaarders, zegt hij: „Zij zijn gewend om zelf keuzes te maken, dat vertaalt zich in de wens invloed te hebben.”

Foto David van Dam

Gallisch dorpje

De Lange zegt ook: „Kijk maar eens naar de kaartjes van de afgelopen vijftig jaar, hoe dit deel van de Randstad steeds roder wordt door de verstedelijking. Met één opvallend, aan de kust gelegen, mooi groen vlak, en dat is Wassenaar. Dat willen we beschermen en behouden. Dan moet je daar dus zélf over gaan.”

Kan een gemeente het voorzieningenpeil nog zelf in stand houden? De afgelopen decennia fuseerden gemeenten juist omdat ze te klein waren om alle taken zelfstandig uit te voeren, soms daartoe gedwongen door het Rijk: in 1995 telde Nederland 633 gemeenten, nu 352. Uit angst voor zo’n fusie gingen Wassenaar en Voorschoten ook ooit de samenwerking aan.

Door decentralisaties ontstonden bovendien talloze samenwerkingsverbanden tussen gemeenten onderling: inkoop van specialistische zorg is bijvoorbeeld makkelijker gemeenschappelijk te doen. En daarbovenop kwamen nieuwe samenwerkingen: het Rijk belegt steeds meer maatschappelijke problemen op de regionale schaal, zoals de energietransitie.

„In theorie kan je een Gallisch dorpje zijn”, zegt Rob de Greef, docent samenwerkingsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Als de inwoners het kunnen lijden om een eigen ambtenarenapparaat in de lucht te houden en het voorzieningenniveau op peil te houden…”

Formeel zijn maar drie samenwerkingsverbanden wettelijk verplicht: de Veiligheidsregio, de GGD en de Omgevingsdienst, zegt De Greef. De Veiligheidsregio (25 in totaal) is verantwoordelijk voor de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De GGD (ook 25) is de gezamenlijke gezondheidsdienst en organiseert onder meer het Rijksvaccinatieprogramma. De Omgevingsdienst (29) verleent milieuvergunningen en handhaaft deze.

Alle andere samenwerkingen zijn vrijblijvend. „Al worden gemeenten wel gestimuleerd om de inkoop van de jeugdzorg samen te doen. Dat is zulke specialistische zorg, daar kan je in je eentje bijna geen contract op afsluiten”, zegt De Greef. Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om samenwerking verplicht te maken – tegen de zin van gemeenten in.

Waterleiding en vuilophaal

Wassenaar zit na de ontmanteling van de ambtelijke werkorganisatie nog in elf samenwerkingsverbanden, een derde van het gemiddelde. Of acht als je de drie wettelijk verplichte ervan aftrekt.

Burgemeester De Lange gaat de overige af: aandelen in waterleidingbedrijf Dunea „dat ongeveer een derde van het Wassenaarse grondgebied in beheer heeft”, aandelen in nutsbedrijf Alliander, deelname aan de Bank Nederlandse Gemeenten („je moet bankieren”). Met vier andere gemeenten zit Wassenaar in H-10, dat jeugdzorg inkoopt. Met negen anderen vormt de gemeente de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, dat de inning van gemeentelijke belastingen uitvoert.

Dan is er nog afvalverwerkingsbedrijf Avalex, dat het huisvuil ophaalt („echt een onderwerp dat veel besproken wordt in de gemeenteraad”). De Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek, dat de oude werkvoorziening uitvoert („het is verstandig om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen”). En de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), waarin 23 gemeenten zitten en die de bereikbaarheid van de regio regelt.

De Lange zegt: „Geen haar op het hoofd van Wassenaar die daar uit zou willen. Om dingen op de landelijke politieke agenda te krijgen, is het handig om bondgenoten te hebben.” Hij noemt de aanpak van de weg N44, die het dorp doorsnijdt. Zestigduizend automobilisten gebruiken die Rijksstraatweg dagelijks om van Den Haag naar Amsterdam te rijden en vice versa.

„Dankzij een lobby van de MRDH is er nu geld uit het Groeifonds [het investeringsfonds dat door ministers Hoekstra en Wiebes in leven werd geroepen, red.]. Met het stempeltje van de MRDH zitten we aan tafel met de provincie en Rijkswaterstaat”, zegt de burgemeester.

De klassieke uitvoerende taken, zoals groenvoorziening of het afgeven van bouwvergunningen, kan Wassenaar „uitstekend zelf”. Bij grote strategische beleidsmatige vraagstukken of gemeente-overstijgende onderwerpen, als de leefomgeving of energietransitie, „heb je echt andere partijen nodig”. Hij zegt: „De kracht van zelfstandigheid is weten wanneer je anderen nodig hebt om dingen voor elkaar te krijgen. Je moet je niet te groot voelen om expertise te zoeken.”

Foto David van Dam

Democratisch tekort

De Lange schat in dat hij als burgemeester één werkdag per week kwijt is aan vergaderingen van de samenwerkingsverbanden, de vijf wethouders ook. De Lange zegt dat een „actieve rol” noodzakelijk is: „Als je niet aan tafel zit, beslissen ze over jou.”

Onder meer de Raad voor Openbaar Bestuur waarschuwt voor een democratisch tekort bij samenwerkingsverbanden. Burgemeesters en wethouders zitten vaak in de besturen, maar gemeenteraadsleden zouden te weinig zicht en vooral te weinig controle hebben op de besluitvorming. „In Wassenaar beginnen alle commissievergaderingen met een rondje ‘wat is er gebeurd bij de gemeenschappelijke regelingen, en wat staat er te gebeuren’”, vertelt Jan van Noort, fractievoorzitter van oppositiepartij PvdA. Hij zit in de economische commissie van de MRDH: „We hebben ze onderling verdeeld.” Zo is Ronald Everard, fractievoorzitter van coalitiepartij CDA, onder meer lid van de rekencommissie van de Omgevingsdienst Haaglanden. Hij noemt het „buitengewoon boeiende sessies”.

In theorie kan je een Gallisch dorpje zijn Rob de Greef docent aan de VU

Maar, zegt Van Noort ook: „Het is niet allemaal in de gaten te houden, je moet vertrouwen op het college en de ambtenaren. Het gaat wel eens mis. Bij Avalex, ik denk tien jaar geleden, bleek de financiële administratie een rotzooi en was er een miljoenenverlies. Alle raadsleden dachten: ‘de wethouder ziet wel dat het misgaat’. Maar die had het ook niet in de gaten.”

Bovendien, niet aan alle vergaderingen van samenwerkingsverbanden nemen raadsleden deel. „Nu schrijven gemeenteraden jaarlijks mooie zienswijzen. Dat is mijns inziens niet de manier waarop het moet plaatsvinden”, zegt Everhart. Van Noort zegt: „Ik heb wel eens voorgesteld: ‘Wassenaar heeft zat gepensioneerde ceo’s, laat hen de gemeenschappelijke regelingen eens doorlichten’.”

Politieke wensen

Hij voorspelt dat Wassenaar juist méér zal moeten samenwerken, nu het met Voorschoten gedeelde ambtenarenapparaat is ontmanteld. „Je zal toch merken dat we niet alles zelf kunnen. Als je veel samenwerkt, hoe zelfstandig ben je dan? We zijn eigenlijk zelfstandig met anderen erbij.” Everard waarschuwt voor het gevaar dat de samenwerkingsverbanden „te ver afraken van wat het beste is voor de inwoners”.

Of van politieke wensen, wat volgens sommigen was wat er met het met Voorschoten gedeelde ambtenarenapparaat gebeurde. De werkorganisatie Duivenvoorde groeide als zelfstandige eenheid met een eigen bestuur en zag de twee gemeenten als klant, is achteraf de conclusie.

Ook in Voorschoten zegt VVD’er Sjoerd van den Dool: „De politieke keuzevrijheid was beperkt. Als Voorschoten iets wilde, maar dat werkte niet voor Wassenaar, dan was het duwen en trekken om mankracht.” Ook de controle door de gemeenteraden was beperkt: „Je zag dat de begroting ontplofte, maar waardoor was onduidelijk. Nu worden er onderling contracten gesloten, dan is er controle door accountants.”

De scheiding spijt hem: „Wassenaar blijft onze buur.” In Wassenaar zegt gemeentesecretaris Oppatja: „Het voelt als vrienden die gaan verhuizen.”