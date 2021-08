Vraag naar steenkool blijft nog onverminderd groot

Hoewel de marktprijzen voor energie in brede zin – denk aan olie, gas, elektriciteit – al langer behoorlijk hoog liggen, valt één ding echt op: de prijs van steenkool. Die staat nu op het hoogste punt sinds 2008.

De prijs op de Europese termijnmarkt voor via de havens van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen aangeleverde steenkool voor elektriciteitsopwekking ligt nu op bijna 150 dollar (ruim 127 euro) per ton. Dat is 115 procent meer dan begin dit jaar. Ter vergelijking: in mei vorig jaar lag de prijs nog onder de 40 dollar per ton.

De stijging heeft voor een deel te maken met de haperende steenkoolwinning in belangrijke productielanden als Colombia, Zuid-Afrika en Indonesië. Daar leidden onder meer corona-uitbraken, politieke rellen en stakingen van mijnwerkers tot lagere productie.

Dat gebeurde net nu de vraag wereldwijd toeneemt. Doordat economieën weer opengaan, is veel energie nodig. Daarbij springt één land eruit: China. „Een flink deel van de elektriciteit in China wordt door kolen opgewekt”, zegt energiespecialist Hans van Cleef van ABN Amro. „Nu de industrie daar dus weer aantrekt, zien we de vraag naar kolen en alle andere energiebronnen sterk stijgen.”

Daar komt nog iets bij: een politiek conflict tussen China en Australië. De Chinezen gebruiken veel Australische steenkool, maar kondigden een boycot af toen de Australiërs vorig jaar het internationaal onderzoek naar de corona-uitbraak in Wuhan steunden. Van Cleef: „Hierdoor neemt de Chinese vraag naar kolen in de rest van de wereld toe.”

Ook de vraag naar steenkool in Europa zelf is toegenomen. Dat heeft volgens Van Cleef te maken met de recordprijzen voor aardgas en een tegenvallende opbrengst van windenergie. Het waait domweg minder dan gemiddeld dit jaar, waardoor gas- en kolencentrales vaker moeten bijspringen.

Negatieve houding

Voor particulieren is handelen op de termijnmarkten in Rotterdam en Newcastle wat lastig, gezien de minimale transactieomvang van duizend ton steenkool. Gemakkelijker zou investeren zijn in een beursgenoteerd indexfonds, de bekende ETF’s – „ware het niet dat de laatste hiervan eind vorig jaar is gesloten”, vertelt grondstoffenanalist Warren Patterson van ING. Volgens hem onderstreept dit „de negatieve houding ten opzichte van steenkool in de beleggingswereld. De enige optie die kleinere beleggers hebben in de kolenmarkt, is via aandelen van kolenproducenten.”

Die negatieve houding komt doordat veel overheden steenkool in de ban doen. De steenkoolindustrie is een van ’s werelds grote uitstoters van CO 2 , het meest bekende broeikasgas. Ook komen bij verbranding van steenkool andere vervuilende stoffen vrij, zoals zwavel- en stikstofdioxide.

Toch blijft de handel in steenkool nog lucratief, getuige ook de recente uitkoop van mede-aandeelhouders in een Colombiaanse steenkoolmijn door de beursgenoteerde mijnbouwer Glencore.

„Mijnbedrijven zullen echt genieten van deze hogere prijzen”, zegt Patterson. „Maar op de langere termijn is de verwachting dat zij te maken krijgen met een dalende vraag naar steenkool en aanzienlijk zwakkere prijzen. Daarbij krijgen de mijnbedrijven moeite om steenkoolprojecten te financieren doordat banken terughoudender worden.” Dat laatste geldt ook voor staats- en pensioenfondsen.

Het is daarmee, nog los van de vraag of je als belegger wilt investeren in zo’n vervuilende industrie, wel duidelijk dat aandelen in kolenbedrijven als langetermijninvestering waarschijnlijk niet zo’n goed idee zijn.