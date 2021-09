Veelvuldig gelauwerde auteur Philip Roth deed aan schaamteloze zelfpromotie

De mythe van de grote schrijver: Philip Roth is er een mooi voorbeeld van. Op welke kant leg je het accent wanneer je het hebt over de veelvuldig gelauwerde Amerikaanse auteur, die menig alter ego in romans verwerkte en altijd benadrukte dat het om het werk ging en niet om de mens. Hij werd enerzijds vereerd als de grootste schrijver die ten onrechte nooit de Nobelprijs had gehad, anderzijds als de man die van vrouwenhaat werd beschuldigd en daardoor de Nobelprijs voor Literatuur niet behoorde te krijgen.

Nu is er een onbekende kant bij gekomen: Philip Roth de netwerker. Uit brieven blijkt dat Roth vrienden positioneerde op de juiste plekken in literaire jury’s, dat hij uitgevers en recensenten masseerde zoals het hem uitkwam en dat hij aan onbeschaamde zelfpromotie deed. Tot die conclusie komt professor Jacques Berlinerblau, verbonden aan de Georgetown University in Washington. Berlinerblau, die al jaren aan een boek over Roth werkt en daarvoor diens correspondentie bestudeert, is geschokt door wat hij las in de brieven. „Het is ongelofelijk hoeveel tijd Roth bezig was met netwerken en zelfpromotie”, zegt Berlinerblau in de Britse krant The Guardian.

Sobere eisen

„Veel van Roths fictie – over een schrijver die erg op Roth leek – verzuimde aandacht te besteden aan die kant van het leven van de kunstenaar. Ik vond dat wat teleurstellend omdat ik – naïef – dacht dat de grote schrijver zich alleen om zijn kunst bekommerde, in alle integriteit, met zijn sobere eisen”, vervolgt Berlinerblau. De teleurstelling zit er voor hem in dat Roth, zeker in De Ghost Writer „wil schrijven met passie: kunst, kunst, en niets dan de kunst, het leven mag de kunst nooit in de weg staan. Dit was het beeld van Roth dat Roth zelf aan de wereld wist te slijten.” En aan dat beeld is wat Berlinerblau betreft nu flink getornd.

Lees ook: Dramatische relaties, verbroken vriendschappen en een stoet minnaressen: het leven van Philip Roth

Wat Roth zelf van deze presentatie van de vondst van Berlinerblau vindt, is niet moeilijk te raden. Om het bij De Ghost Writer te houden, waarin een biograaf op zijn beurt wordt getypeerd: „Reputaties kapotmaken, zo scoren die onbenullen hun zielige puntjes.”