Vanaf vandaag rijdt Parijs maximaal 30 kilometer per uur

In Parijs is de maximumsnelheid verlaagd tot 30 kilometer per uur. De maandag doorgevoerde wijziging geldt voor alle wegen behalve de ringweg en enkele andere belangrijke verkeersaders zoals de Champs-Elysées en Avenue de la Grande Armée.

Het stadsbestuur heeft de nieuwe regel, die in de zomer werd aangekondigd, ingesteld om het milieu te ontlasten, geluidsoverlast te verminderen en de kans op ernstige verkeersongelukken te verkleinen. De beslissing volgt op een enquête onder de Parijse bevolking. 59 procent van de ondervraagden gaf aan voorstander te zijn van een snelheidsverlaging. Op ongeveer drie op de vijf Parijse wegen was voorheen al een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur van kracht.

Automobilistenvakbonden hebben zich uitgesproken tegen de beleidswijziging. Die heeft volgens Franse media onder meer als gevolg dat taxiritten langer duren en daarom prijziger worden.

De aanpassing van de maximumsnelheid maakt onderdeel uit van langer lopend beleid van burgemeester Anne Hidalgo om auto’s, motors en scooters zoveel mogelijk uit Parijs te weren. Zo heeft zij parkeertarieven verhoogd en sommige wegen alleen toegankelijk gemaakt voor voetgangers.