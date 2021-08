Tientallen uiterst gewelddadige criminelen overvallen Braziliaanse stad

Tientallen zwaarbewapende criminelen hebben maandag de Braziliaanse stad Araçatuba overvallen. Ze hadden het voorzien op drie bankfilialen, melden Braziliaanse media, en gebruikten burgers als menselijk schild om weg te komen. Twee burgers en één overvaller zouden zijn gedood. Ook vielen er meerdere gewonden. Twee misdadigers zouden door de politie zijn opgepakt. De overige bandieten zijn nog voortvluchtig.

De overvallers arriveerden maandagmorgen vroeg in Araçatuba, een stad met zo’n 200.000 inwoners ten westen van São Paulo. Ze leken hun aanval goed te hebben voorbereid. Zo blokkeerden ze belangrijke wegen met brandende voertuigen en hielden ze de politie in de gaten met een drone. Ze overvielen de bankgebouwen en omsingelden een bureau van de militaire politie. Uiteindelijk gingen de criminelen, die automatische wapens en kogelwerende vesten droegen, er in meerdere auto’s vandoor. Op videobeelden is te zien dat ze burgers op de motorkap en het dak hadden vastgebonden als menselijk schild.

Momenteel is de situatie in Araçatuba nog niet veilig: op meerdere plekken in de stad hebben de overvallers explosieven achtergelaten. Een van de bommen is volgens plaatselijke media afgegaan toen een burger te dicht in de buurt kwam - de persoon in kwestie verloor daarbij een arm en een been. De autoriteiten waarschuwen inwoners om binnen te blijven, terwijl politieagenten en speciale eenheden ruim tien locaties doorzoeken op explosieven.

Luide knallen

Van begin tot einde duurde de overval ongeveer twee uur. Hoeveel criminelen precies bij de aanval betrokken waren, is nog onduidelijk. Sommige media hebben het over twintig overvallers, andere over meer dan vijftig. Duidelijk is wel dat tijdens de aanval flink geschoten werd tussen de misdadigers en de politie. Op filmpjes zijn luide knallen te horen. „Ik heb alle schoten gehoord”, zegt burgemeester Dilador Borges van Araçatuba volgens nieuwszender G1. „Het is een verschrikkelijk gevoel.”

Brazilië kreeg al eerder te maken met dit soort gecoördineerde, door grote bendes gepleegde overvallen. Vaak zijn banken in kleine en middelgrote steden het doelwit. Araçatuba was in 2017 al eens aan de beurt. Dertig criminelen bliezen toen een magazijn op waar waardevolle spullen lagen opgeslagen. Ook toen blokkeerden ze wegen en probeerden ze politie-ingrijpen te verhinderen. Eén agent kwam destijds om het leven.