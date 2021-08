‘Podcaststudio klinkt groter dan het is’

Naam Elger van der Wel

Leeftijd 31

Woont in Utrecht

Is: freelancer in de mediawereld

‘Rond 2005 kwam de hype van het podcasten overgewaaid vanuit de VS, en ik was direct geïnteresseerd. Destijds was ik als student veel bezig met internetradio. Op mijn studentenkamertje had ik een mengtafeltje met microfoons staan. Toen kwam podcasting, en dacht ik: oh, da’s wel leuk, dan kan ik het opnemen en online zetten. Zo ben ik begonnen. Een jaar later was de hype er wel vanaf. Sinds een aantal jaar is podcasten weer helemaal terug. Mijn liefde daarvoor is nooit helemaal verdwenen. Toen ik het weer langs zag komen, wist ik direct: dit is leuk om weer iets mee te gaan doen.

„Ik begon, opnieuw, met een paar microfoons en een recorder. Het werd snel serieuzer. Bedrijven vroegen of ik in opdracht hun podcastseries wilde maken, en ik had zelf een aantal podcastseries. Op dat moment besloot ik dat ik heel graag mijn eigen studio wilde. Het is handig, en natuurlijk heel tof. Ik heb mijn gedeelde werkplek opgezegd voor een eigen kantoor, om een studio te bouwen.”

„Het klinkt groter dan het is, zo’n studio. Het zijn vooral microfoons met een mooie standaard aan een soort keukentafel. De ruimte grenst aan drie dikke buitenmuren en is bijna volledig geïsoleerd. In de binnenmuur zit geluidsmateriaal. Er zit een soort sluis tussen het kantoor en de studio om het geluid buiten te houden. Als er een straaljager langs vliegt of een helikopter bovenhangt, dan hoor je het wel. Dat is wel te voorkomen, maar dan moet je een room in a room gaan bouwen. Volledig geluidsdicht is bijna onmogelijk.”

„Een lege ruimte klinkt verschrikkelijk, qua akoestiek, om in op te nemen, dus ik heb met allerlei manieren isolerend en dempend materiaal geplaatst. Het zit achter aan kast, tegen de muur aan, onder de tafel, zodat je het niet ziet. Er is ook een bank met kussenmateriaal dat geluid opneemt. Ik kocht stoelen met bekleding. Al die dingen isoleren het geluid. Wat ik niet wilde, was een studio die eruitziet als een studio.”

„De ruimte heeft twee functies. Enerzijds ben ik host van een aantal podcasts, die hier worden opgenomen. Daarvan doe ik de presentatie, maar ook de redactie en de techniek. Maar ik verhuur de ruimte ook aan bedrijven. Soms huren ze de ruimte en doen ze alles zelf, op verzoek zorg ik ook voor de inhoud van hun podcasts en presenteer ik ook. Alles is mogelijk. Er was gewoon vraag naar. ‘Hey, kun je een podcast maken?’ Ik kan er nog niet volledig van leven, maar het is een leuke manier om geld te verdienen.”