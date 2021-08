Onderzoek OM naar Limburgse bestuurders

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Limburgse politici zich schuldig gemaakt hebben aan strafbare feiten in recent bekend geworden integriteitsaffaires.

Justitie heeft twee dossiers opgevraagd bij de provincie Limburg. Daarin spelen ex-gedeputeerden Ger Koopmans en Herman Vrehen, beiden CDA, een prominente rol.

Dat melden bronnen rond het onderzoek.

In het eerste dossier sluisde Herman Vrehen als directeur van de landschapsstichting IKL jarenlang subsidiegeld naar zijn eigen bv’s. Dat deed hij door voor de stichting medewerkers in te huren via eigen uitzendbureaus, producten van eigen ondernemingen via de stichting te verkopen en zichzelf tegen hoog tarief te laten inhuren.

Lees ook: één schandaal te veel voor CDA Limburg

Het tweede dossier hangt samen met een nevenfunctie van Ger Koopmans. Hij was als gedeputeerde ook commissaris bij het Limburgse baggerbedrijf Terraq. Uit een publicatie van NRC eind vorig jaar bleek dat Koopmans zich als gedeputeerde bemoeide met een miljoenenproject waar Terraq een belang bij had. Naar deze kwestie doet ook een enquêtecommissie van Provinciale Staten onderzoek.

‘Ons past stilzwijgen’

Het provinciebestuur geeft geen commentaar op vragen over de overdracht van de dossiers. Waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes vulde dat maandagochtend aan: „Daar waar het OM in het geding is, past ons stilzwijgen.” Een woordvoerder van het parket in Limburg zegt „geen commentaar” te kunnen geven.

Justitie deed in de jaren negentig onderzoek naar corruptie en vriendendiensten in het openbaar bestuur in Limburg. Elf burgemeesters, wethouders en ambtenaren werden veroordeeld. Ook in de jaren daarna trad het OM enkele keren op, onder meer in een omkopingszaak rond wegenbouwbedrijf Janssen de Jong (2009), waarbij elf veroordelingen vielen, en de corruptiezaak rond de Roermondse oud-wethouder Jos van Rey (2015).