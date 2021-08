‘Noord-Korea heeft belangrijkste kernreactor waarschijnlijk weer aangezet’

Noord-Korea heeft waarschijnlijk zijn belangrijkste kernreactor opnieuw in gebruik genomen. Dat schrijft het IAEA, het atoomagentschap van de Verenigde Naties, in een dit weekend gepubliceerd rapport. De reactor wordt naar alle waarschijnlijkheid gebruikt voor de vervaardiging van hoogverrijkt plutonium voor atoomwapens.

De reactor in Yongbyon, ongeveer honderd kilometer ten noorden van hoofdstad Pyongyang, was zo’n drie jaar geleden stilgelegd. Sinds afgelopen juli neemt het IAEA echter weer activiteiten waar in de reactor. Onder meer zou er koelwater geloosd zijn. Het agentschap noemt de vermeende hernieuwde ingebruikname van de belangrijkste Noord-Koreaanse kernreactor, die een vermogen van 5 megawatt heeft, „zeer zorgwekkend” en een schending van VN-resoluties.

Het IAEA heeft geen goed zicht op het atoomprogramma van de Noord-Koreanen. Het land weigert het agentschap sinds 2009 toegang tot zijn faciliteiten. Om die reden onderzoekt het IAEA de Noord-Koreaanse nucleaire activiteiten via satellietbeelden. Tussen 2009 en 2017 werkte het Oost-Aziatische land aan de opbouw van een atoomwapenarsenaal. De laatste nucleaire test van Noord-Korea was in 2017, toen onderhandelingen met de Verenigde Staten werden gestart. Noord-Korea geeft al langer aan weer te werken aan de ontwikkeling van atoomwapens.